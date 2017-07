Bedrückte Stimmung bei den Schweizerinnen

Am Tag nach der bitteren Niederlage gegen Österreich bat Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg nur die Ersatzspielerinnen zum Training. Die Stimmung unter den Schweizerinnen war immer noch bedrückt.

Voss-Tecklenburg: «Standen uns selber im Weg» 2:11 min, vom 19.7.2017

Viel geschlafen hat Martina Voss-Tecklenburg in der letzten Nacht nicht. Über 3 Stunden habe sie sich im Bett gewälzt, sich viele Gedanken zum Spiel gemacht, sagte die Nationaltrainerin 16 Stunden nach der bitteren Niederlage gegen Österreich.

«Zu einem grossen Teil sind wir an uns selbst gescheitert. Wir waren sehr nervös, haben Fehler gemacht, die uns sonst nicht passieren. In den Zweikämpfen waren wir nicht präsent», konstatierte sie.

Viele Fragen, noch keine Antworten

Antworten auf die vielen Fragen hat Voss-Tecklenburg noch keine gefunden. Sie werde viele Gespräche führen, das Spiel nochmals in Ruhe anschauen und analysieren. Sie wolle auch sich selbst und ihre Vorbereitung hinterfragen und dann Schlüsse ziehen.

Der Sieg Österreichs war verdient, der Auftritt der Schweiz teilweise blutleer. Die Schweizerinnen fanden gegen die aggressiv zu Werke gehenden Österreicherinnen kaum ein Mittel, so dass am Ende trotz 63 Prozent Ballbesitz und 54 Prozent gewonnenen Zweikämpfen nur zwei Schüsse auf das gegnerische Tor standen.

« Könnte sein, dass wir mit der Favoritenrolle nicht klargekommen sind. » Martina Voss-Tecklenburg



«Ich kann es zwar nicht belegen, aber eine Erklärung könnte sein, dass wir mit dem Druck und der Favoritenrolle tatsächlich nicht klargekommen sind. Wir spielten nicht so, wie wir uns das vorgenommen hatten und kamen da an eine Grenze. Aus dieser Spirale sind wir nicht mehr herausgekommen, auch nicht durch unsere Leistungsträgerinnen», analysierte Voss-Tecklenburg.

Kiwic gesperrt, Abbé angeschlagen

Im Hinblick auf das zweite Gruppenspiel gegen Island ist klar, dass Rahel Kiwic nach ihrer Roten Karte ein Spiel gesperrt fehlen wird. Captain Caroline Abbé ist nach einem Schlag auf den linken Unterschenkel angeschlagen und für das Island-Spiel fraglich. In der Innenverteidigung wird es also Wechsel geben. Gut möglich, dass Jana Brunner von Beginn weg spielen wird und dass es auch auf anderen Positionen zu Wechseln in der Startelf kommen wird.

