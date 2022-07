Am 2. Spieltag der Gruppe B der Women's EURO in England bezwingt Dänemark Finnland mit 1:0.

Den einzigen Treffer vor 11'600 Fans in Milton Keynes markiert Pernille Harder in der 72. Minute.

Im 2. Spiel des Abends schafft Deutschland dank einem 2:0 gegen Spanien die vorzeitige Viertelfinal-Quali.

2018 und 2020 war sie zu Europas bester Fussballerin gewählt worden, 2022 sorgte Dänemarks Pernille Harder für die ersten Punkte ihrer Equipe an der Women's EURO in England: In der 72. Minute sah sie den Ball von der Latte zurück ins Feld springen, stand goldrichtig und erzielte den Siegtreffer «mit Köpfchen».

Davor: Endstation Korpela

Dänemarks Treffer hatte sich abgezeichnet: Nach einer torlosen 1. Halbzeit nahmen die Däninnen im «Derby des Nordens» das Zepter in die Hand, prüften Finnlands Torfrau Tinja-Riikka Korpela mehrfach.

Aus dem Nichts hingegen kam Finnlands letzte Chance des Spiels: In der 93. Minute fasste sich Jenny Danielsson ein Herz, ihr gefährlicher Abschluss verfehlte den Weg ins Tor haarscharf.

Nur wenige Sekunden später war dann Schluss, womit Dänemark seine Chancen auf den Viertelfinal weiter wahrt, während es für Finnland (weiterhin 0 Punkte und Rang 4) hierfür erwartungsgemäss schwierig wird.