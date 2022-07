Deutschland gewinnt das zweite EM-Gruppenspiel in London gegen Spanien mit 2:0.

Ein kapitaler Fehlpass der spanischen Torhüterin ebnet dem DFB-Team früh den Weg zum Sieg.

Im anderen Spiel der Gruppe B kommt Dänemark gegen Finnland zu einem 1:0-Erfolg.

Deutschland hat im zweiten Gruppenspiel der Women's EURO den zweiten Sieg eingefahren. Damit steht das Team von Martina Voss-Tecklenburg bereits vor dem abschliessenden Spiel als Sieger der Gruppe B fest und hat das Viertelfinal-Ticket in der Tasche.

Die Spanierinnen, die bereits in der ersten Halbzeit deutlich mehr Ballbesitz hatten, drückten nach der Pause auf den Anschlusstreffer. Wirklich zwingende Chancen konnten sich die Ibererinnen aber kaum erspielen. Immer wieder bissen sie sich an der kompakt stehenden deutschen Abwehr die Zähne aus.

Deutschland nutzt Chancen eiskalt

Während die Spanierinnen ohne ihre Starstürmerin Alexia Putellas (Kreuzbandriss und 10 bis 12 Monate Zwangspause) ihren Ballbesitz nicht in Tore ummünzen konnten, machte es das Team von Voss-Tecklenburg besser. Beim frühen Führungstreffer hatten die Deutschen allerdings tatkräftige Unterstützung der spanischen Torhüterin erhalten. Diese spielte den Ball in der 3. Minute direkt in die Füsse von Klara Bühl, die das Missgeschick eiskalt zur 1:0-Führung nutzte.

Den Spanierinnen boten sich in der Folge Chancen auf den Ausgleich. Eine der besten vergab Lucia Garcia in der 10. Minute, als sie alleine auf das deutsche Tor losziehen konnte, aus spitzem Winkel aber nur das Aussennetz traf. Deutschland gelang noch vor der Pause der zweite Treffer. Alexandra Popp (37.), die für die an Corona erkrankte Lea Schüller in der Startelf stand, traf nach einem Eckball per Kopf zum 2:0.

Auch nach der Pause schnürten die Spanierinnen Deutschland phasenweise in der eigenen Platzhälfte ein. Der deutsche Abwehrriegel liess sich aber nicht knacken. Und wenn, dann war die deutsche Torhüterin Merle Frohms auf der Höhe ihrer Aufgaben. In der 71. Minute etwa lenkte sie einen Abschluss aus kurzer Distanz mit einer tollen Flugeinlage über den Kasten.

So geht es weiter

Im ersten Gruppenspiel hatten die Spanierinnen gegen Finnland noch 4 Tore erzielt. Wollen die Ibererinnen den Einzug in den Viertelfinal schaffen, werden sie im letzten Gruppenspiel am Samstag gegen das punktgleiche Dänemark Tore brauchen. Deutschland kann es im Parallelspiel gegen die punktlosen Finninnen etwas ruhiger angehen lassen.