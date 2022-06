Nils Nielsen hat das definitive Kader für die Women's EURO 2022 in England bekanntgegeben. 23 Spielerinnen verbleiben im finalen Aufgebot.

Malin Gut, Vanessa Bernauer, Nina Stapelfeldt und Irina Pando fallen dem letzten Kaderschnitt zum Opfer.

Die EM findet vom 6. bis 31. Juli statt.

Die Schweiz greift am 9. Juli gegen Portugal ins Turnier ein. Die weiteren Gruppengegner sind Schweden und die Niederlande.

Der letzte Kaderschnitt ist gemacht: Nils Nielsen hat im Rahmen einer Medienkonferenz des Schweizerischen Fussballverbandes das definitive Aufgebot des Nationalteams für die EM in England bekanntgegeben. 4 Fussballerinnen fielen dem letzten Cut zum Opfer. Grosse Überraschungen gab es nicht mehr – für Malin Gut, Vanessa Bernauer, Nina Stapelfeldt und Irina Pando ist die Nati-Reise vorerst zu Ende.

Neunfache EM-Premiere

Nielsen setzt auf 9 EM-Debütantinnen: Für Livia Peng, Luana Bühler, Lara Marti, Julia Stierli, Ella Touon, Sandy Maendly, Coumba Sow, Riola Xhemaili und Svenja Fölmli wird es eine Premiere.

Das 23-köpfige Schweizer EM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Tor: Seraina Friedli (29-jährig/FC Aarau), Livia Peng (20/FC Zürich), Gaëlle Thalmann (36/Real Betis Sevilla) Verteidigung: Eseosa Aigbogun (29/Paris FC), Luana Bühler (26/Hoffenheim), Viola Calligaris (26/Levante), Rahel Kiwic (31/FC Zürich), Noelle Maritz (26/Arsenal), Lara Marti (22/Bayer Leverkusen), Rachel Rinast (31/Grasshoppers), Julia Stierli (25/FC Zürich), Ella Touon (18/SGS Essen) Mittelfeld: Sandy Maendly (34/Servette), Sandrine Mauron (25/Eintracht Frankfurt), Géraldine Reuteler (23/Eintracht Frankfurt), Coumba Sow (27/Paris FC), Lia Wälti (29/Arsenal), Riola Xhemaili (19/SC Freiburg) Angriff: Ramona Bachmann (31/Paris Saint-Germain), Ana-Maria Crnogorcevic (31/FC Barcelona), Svenja Fölmli (19/SC Freiburg), Fabienne Humm (35/FC Zürich), Meriame Terchoun (26/FC Zürich)

Bereits vor einigen Wochen hat Alisha Lehmann den freiwilligen Verzicht auf die EM bekanntgegeben. Sie sei mental nicht für das Turnier bereit.

Die EURO 2022 wird am 6. Juli eröffnet, der Final findet am 31. Juli statt. Die Schweiz ist mit Portugal, Schweden und den Niederlanden in einer Hammergruppe. Den Auftakt für das Team von Nielsen gibt es am 9. Juli gegen Portugal.

Die nächsten Nati-Spiele auf einen Blick

Testspiel am 24. Juni: Deutschland - Schweiz (Erfurt)

Testspiel am 30. Juni: Schweiz - England (Zürich)

1. EM-Gruppenspiel am 9. Juli: Portugal - Schweiz (Wigan & Leigh)

2. EM-Gruppenspiel am 13. Juli: Schweden - Schweiz (Sheffield)

3. EM-Gruppenspiel am 17. Juli: Schweiz - Niederlande (Sheffield)

Sämtliche Spiele werden live von SRF im TV und in der Sport App übertragen.

Alle aufgebotenen Spielerinnen im Bild