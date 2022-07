Wie der Schweizer Nationaltrainer in England am Rande der Women's EURO verrät, tritt die grossgewachsene Zürcherin kürzer.

Legende: Für sie geht es nach der EURO nicht mehr weiter Rahel Kiwic. Keystone/EPA/Robert Ghement

Mit dem Ausscheiden an der EM-Endrunde in England, welches durch das 1:4 zum Abschluss der Gruppenphase gegen die Niederlande für die Schweizerinnen besiegelt wurde, endete die Karriere von Rahel Kiwic in der Nati. Die gross gewachsene 1,85-m-Akteurin wird kürzer treten.

Nationaltrainer Nils Nielsen bestätigte am Montag, dass Kiwics gut halbstündiger Einsatz am Sonntag gegen «Oranje» ihr letzter in einem Länderspiel gewesen sei. Ob auch ihre Klubkarriere zu Ende geht, ist noch Gegenstand von Abklärungen. Gemäss Informationen des Teammanagements des FC Zürich, wo Kiwic zuletzt in der Schweiz spielte und 2022 das Double gewann, würden sich die beiden Parteien noch im Gespräch befinden.

Sie gehörte ein ganzes Jahrzehnt zum Nationalteam

Die 31-jährige Innenverteidigerin debütierte im Februar 2012 gegen England im Nationalteam und absolvierte insgesamt 82 Partien. Dank ihrer Kopfballstärke kam sie auf 14 Treffer im rot-weissen Dress.

01:34 Video Archiv: Beim perfekten Schweizer EM-Start erzielt Kiwic das 2:0 Aus Sport-Clip vom 09.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Das letzte Nati-Tor erzielte sie beim ersten EM-Gruppenspiel gegen Portugal zum zwischenzeitlichen 2:0. Die Partie gegen Schweden verpasste Kiwic nach einem Magendarm-Infekt. Nach einem Kreuzbandriss im Oktober 2019 in der EM-Qualifikation gegen Litauen fehlte Kiwic der SFV-Auswahl zwischenzeitlich für 16 Monate.