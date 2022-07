Die Schweiz scheidet an der EURO in der Vorrunde aus. Das sind die Stimmen zum Spiel gegen die Niederlande.

Die Schweizerinnen haben sich erhobenen Hauptes von der grossen EM-Bühne verabschiedet. Sie unterlagen den Titelverteidigerinnen trotz tapferer Leistung mit 1:4. Die Enttäuschung im Nati-Lager war nach dem Ausscheiden riesig. «Es wäre so viel möglich gewesen», sagte Kapitänin Lia Wälti. «Wir waren dem 2:1 näher als die Niederlande. Wir haben richtig guten Fussball gespielt.»

Tatsächlich liess Coumba Sow in der 56. Minute eine riesige Chance auf die erstmalige Führung aus. Später fiel der Treffer auf der anderen Seite. «Wir wurden sehr hart bestraft. Das Resultat widerspiegelt das Spiel nicht», so Wälti weiter.

00:42 Video Sow vergibt die Riesenchance auf das 2:1 Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

«Es ist fast unglaublich, dass wir da kein Tor machen», analysierte ein niedergeschlagener Trainer Nils Nielsen die Szene. «Wir hätten ein bisschen mehr Glück gebraucht. Aber das hatten wir nicht.» Für Sandy Maendly, die gegen die Niederlande ihr letztes Spiel der Karriere bestritten hatte, waren es «kleine Details, die das Spiel entschieden».

Wir können mit Teams wie Schweden und der Niederlande mithalten.

Enttäuschung und Trauer dominierten zwar, doch das waren nicht die einzigen Emotionen bei der Nati. So sagte Wälti: «Ich bin sehr stolz. Wir haben uns sehr gut präsentiert.» Für Nielsen war der Auftritt auch eine Bestätigung: «Die Equipe hat gezeigt, dass sie auf dieses Level gehört. Wir können mit Teams wie Schweden und der Niederlande mithalten. Auf dem können wir aufbauen.»

Selbstvertrauen tanken für die WM-Quali

Lange wird die Schweiz dem Out wohl nicht nachtrauern. Sowohl Nielsen als auch die Spielerinnen richten den Fokus bereits wieder in die Zukunft. In den kommenden Monaten steht die WM-Qualifikation an. «Wir konnten diese Leistungen nutzen, um Selbstvertrauen zu tanken», sagte Nielsen.

Und Wälti wurde gar noch konkreter: «Wenn wir in den nächsten Monaten so auftreten wie in den letzten zwei Partien hier, haben wir gute Chancen, die WM-Quali zu schaffen.»