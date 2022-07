Belgien steht an der Women's EURO in England als letzter Viertelfinalist fest.

Die Belgierinnen gewinnen ihr letztes Gruppenspiel gegen Italien mit 1:0 und schieben sich auf Rang 2.

Island bleibt beim 1:1 gegen Frankreich ungeschlagen, scheidet aber trotzdem aus.

Nach unspektakulären ersten 45 Minuten schien in Manchester durchgesickert zu sein, dass bei einem 0:0 sowohl Belgien als auch Italien die Heimreise antreten müssten. Vor allem Belgien kam deutlich aktiver aus der Kabine und belohnte sich in der 49. Minute mit dem Führungstreffer. Nachdem Italien einen Freistoss nur ungenügend klären konnte, traf Tine De Caigny mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze zum 1:0.

Der Rückstand schien auch Italien aus der Lethargie zu wecken. Nur wenige Minuten nach dem Gegentor scheiterte Cristiana Girelli an der Latte. Der Angriff sollte sich aber nur als Strohfeuer erweisen. Wie schon an der gesamten Endrunde vermochten die Italienerinnen auch in der «Finalissima» gegen Belgien nicht ihr gesamtes Potenzial abzurufen.

Belgien brachte den Vorsprung über die Zeit und steht damit zum ersten Mal in der K.o.-Phase eines grossen Turniers. Im Viertelfinal treffen die «Roten Flammen» auf Schweden. Für Italien endet das EM-Abenteuer hingegen wie schon 2017 vorzeitig in der Gruppenphase.

Island trotzt Frankreich Unentschieden ab

Auch Island schied in der Vorrunde aus – obwohl der Aussenseiter auch im letzten Gruppenspiel ungeschlagen blieb. Gegen Frankreich, das schon vor dem Spiel als Gruppensieger festgestanden hatte, resultierte ein 1:1-Unentschieden.

Die Isländerinnen hatten gegen Frankreich einen absoluten Horrorstart wegzustecken: Erst 43 Sekunden waren in Rotherdam gespielt, da musste Islands Torhüterin Sandra Sigurdardottir den Ball schon aus dem Netz fischen. Nach einem schön vorgetragenen Angriff brachte Melvine Malard Frankreich in Führung.

So früh Island das Gegentor kassierte, so spät fiel der Ausgleich. Erst in der 102. (!) Minute stellte Dagny Brynjarsdottir per Elfmeter auf 1:1. Das Tor blieb letztlich ohne Wert. Weil Belgien drei Punkte geholt hatte, wäre Island auf einen Sieg angewiesen gewesen.