Im vergangenen Jahr an der EURO der Männer stieg am Eröffnungstag nur eine Partie, jene zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland. Auch an der am Mittwoch beginnenden Women's EURO wird traditionell das Heimteam das Turnier offiziell eröffnen.

Allerdings wird zum Zeitpunkt des Anpfiffes bei Schweiz - Norwegen um 21:00 Uhr in Basel beim ersten EM-Spiel bereits der Abpfiff erklungen sein. Denn bereits ab 18:00 Uhr stehen in der «Schweizer» Gruppe A Island und Finnland in Thun im Einsatz.

Gesamt-Package ist besser um 21:00 Uhr

Die spezielle Ansetzung der Spiele hat vor allem terminliche Gründe. So müssen die Organisatoren pro Tag zwei Spiele über die Bühne bringen. Das Reglement sieht vor, dass zwischen den beiden Partien im Minimum 3 Stunden liegen müssen. Die Uefa und das OK der Women's EURO 2025 haben sich auf die Anspielzeiten 18:00 und 21:00 Uhr geeinigt.

Die Schweiz hat sich am Eröffnungstag für die spätere Anspielzeit entschieden. Der Grund dürfte vor allem die höhere TV-Präsenz sein. Zudem ist 21 Uhr auch die bessere Anspielzeit für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort, da sie nach dem Arbeitsende mehr Zeit für die Anreise zum Stadion zur Verfügung haben.

Vereinzelt zu Problemen könnte es aufgrund des späten Spielendes bei der Rückreise der Fans kommen. Weil die Organisatoren zu einem Grossteil aber wissen, woher die Stadion-Besucherinnen und -Besucher kommen, wurde in Zusammenarbeit mit der SBB ein Extrazug-Fahrplan erstellt. So soll sichergestellt werden, dass die grosse Mehrheit auch zu später Stunde noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause kommt.

Was von der Eröffnungszeremonie im Basler St. Jakob-Park zu erwarten ist, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.