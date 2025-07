Alles redet von Putellas, Bonmati und Gonzalez. Doch auch Claudia Pina ist in Spaniens Offensive von unschätzbarem Wert – und will dies an der Women's EURO am Mittwoch im Halbfinal gegen Deutschland erneut beweisen.

Legende: Wichtiger Pfeiler in Spaniens Team Claudia Pina. imago images/Agencia EFE

Aus Spaniens EM-Team jemanden besonders herauszupicken, ist schwierig. Esther Gonzalez ist mit 4 Toren bisher die Topskorerin des Turniers, Alexia Putellas stand ihr fast in nichts nach, auch wenn sie im Viertelfinal gegen die Schweiz verhältnismässig blass blieb. Aitana Bonmati schliesslich bewies spätestens mit ihrem magistralen Absatzpass vor dem 1:0 gegen die Gastgeberinnen, dass sie immer noch die Frau für die besonderen Momente ist. Als Gehirn des Teams hält sie die Fäden in der Hand.

Ein wichtiges Puzzlestück in der Offensive der Ibererinnen ist neben den drei ganz grossen Namen auch Claudia Pina. Sie ist die Spielerin mit dem ausgeprägten Sinn für Zaubertore. Gegen die Schweiz kopierte sie ihren wunderbaren Schlenzer, den sie zum 5:2 gegen Belgien veredelt hatte, quasi eins zu eins. Der Ball landete in beiden Fällen ohne Abwehrchance im rechten oberen Winkel.

Auch Standards sind ihr Ding

Erst 17 Länderspiele hat die 23-Jährige auf dem Buckel, doch Trainerin Montserrat Tomé kommt längst nicht mehr um sie herum. Mit 4 Treffern in 6 Spielen war Pina massgeblich daran beteiligt, dass Spanien den Halbfinal der Nations League erreichte. Auf Vereinsebene glänzte sie bei Barcelona als Torschützenkönigin in der Champions League, wo sie 10-mal einnetzte.

Die Qualitäten beim Abschluss kommen nicht von ungefähr. Die Beidfüssigkeit hat sich Pina in jungen Jahren im Futsal antrainiert. Keine Spielerin hat an dieser EM mehr Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben (9). Bei «La Roja» ist die Katalanin auch für die gefährlichen Standards zuständig. Beim 6:2 gegen Belgien führten zwei ihrer Eckbälle zu Toren.

Im Halbfinal der Women's EURO will Spanien am Mittwoch in Zürich erstmals gegen Deutschland gewinnen. In bisher 8 Anläufen hat das noch nie geklappt. 5-mal verloren die aktuellen Weltmeisterinnen, 3-mal trennten sich die beiden Teams unentschieden. Vor knapp einem Jahr beim bisher letzten Duell besiegte Deutschland Spanien bei den Olympischen Spielen in der Partie um Bronze 1:0. Pina war da allerdings noch nicht dabei ...

Women's EURO 2025