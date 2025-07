Noch einmal liessen sich die Schweizerinnen von den vielen Fans im Wankdorf feiern. Trotz der 0:2-Niederlage gegen die spanischen Topfavoritinnen endete ein Turnier für die Geschichtsbücher am Freitagabend versöhnlich. Nach dem Viertelfinal-Out an der Heim-EM wird’s für die Frauen erst ab Ende Februar 2026 mit der Qualifikationsphase für die WM 2027 in Brasilien wieder ernst. Der Abstieg der Nati aus der höchsten Liga A der Nations League erschwert den Weg an die WM.

Erst zwei Tests, im Februar gilt es ernst

Die WM-Quali setzt dort an, wo die Nations League aufgehört hat. Das Format ist dasselbe, die Teams werden in drei Ligen aufgeteilt. Auf wen die Schweizerinnen in ihrer Gruppe der Liga B treffen, wird am 4. November ausgelost. Zuvor gehen noch die Auf- und Abstiegs-Playoffs der Nations League (24. und 28. Oktober) über die Bühne. In diesem Zeitraum und auch Ende November sind für die Schweiz zwei Testspiele geplant. Ort, Gegner und genaues Datum sind noch offen.

Doch zurück auf den «Weg nach Brasilien»: Die zweithöchste Liga bleibt von namhaften Teams nicht verschont. Neben der Nati finden sich hier unter anderen die EM-Teilnehmer Portugal und Wales sowie der Verlierer des Abstiegs-Playoffs zwischen Finnland und Dänemark wieder.

Spätestens in der 2. Playoff-Runde droht ein Brocken

Die WM-Quali ist nicht nur sportlich kompliziert, sondern auch was den Modus betrifft. Heruntergebrochen aufs Schweizer Team sieht der Pfad wie folgt aus: Die viertplatzierten Teams der Liga A und die vier Gruppensieger der Liga B werden in acht Hin- und Rückspielen gegen die Teams gelost, die in der Liga B den zweiten und dritten Platz belegen.

In der zweiten und finalen Playoff-Runde dürfte aufs SFV-Team nach Papierform eine Equipe warten, die Rang 2 oder 3 in Liga A belegt hat – und damit ein ziemlicher Brocken.

Ende August startet die WSL

National geht es im Hochsommer weiter. Die Women’s Super League (WSL) startet am Wochenende des 23./24. August 2025 in die neue Saison. Die 18. und letzte Runde der Regular Season wird am Wochenende des 4./5. April 2026 ausgetragen.

Die deutsche Bundesliga, in der mittlerweile eine ganze Menge an Schweizerinnen involviert sind, nimmt sich zwei Wochen länger Pause, los geht’s ab 6. September 2025.