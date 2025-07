Tipps? Hat Elfmeter-Spezialistin Ann-Katrin Berger nicht nötig. «Tatsächlich habe ich kein einziges Mal draufgeschaut. Ich habe es vergessen», sagte die deutsche Viertelfinal-Heldin nach dem 6:5 n.P. gegen Frankreich über die Trinkflasche, auf der Hinweise zu den gegnerischen Schützinnen notiert waren.

Berger, die bereits in der Verlängerung eine fantastische Parade hingezaubert hatte, wehrte zwei Versuche ab und verwandelte ihren Schuss vom Punkt selbst. «Ich mache das intuitiv und gucke mir die Spielerinnen an», sagte die 34-jährige USA-Söldnerin über ihre Elfmeter-Stärke.

«Keine will gegen sie schiessen»

Auch die frühere deutsche und Schweizer Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg war sich vor Beginn des Penaltyschiessens sicher, dass die DFB-Auswahl dank Berger gewinnen würde, wie sie im SRF-Studio sagte. «Ann-Katrin macht das am Ende jedes Trainings. Sie hält einfach die Elfmeter. Keine will gegen sie schiessen.»

Das ist für dich, Opa!

Berger war das exakt selbe Kunststück bereits letztes Jahr gelungen. Am Olympiaturnier hielt sie im Viertelfinal gegen Kanada zwei Penaltys und verwandelte ihren eigenen Versuch. «Diese Ruhe, die sie ausstrahlt. Das macht etwas mit deinem Gegenüber, und das ist Wahnsinn», lobte Voss-Tecklenburg.

Trainerkritik vergessen

Berger war im Turnierverlauf von ihrem Trainer Christian Wück wegen ihres risikoreichen Spiels kritisiert worden. «Die Anne musste schon andere Dinge in ihrem Leben erleben. Sie kann das einordnen und mit konstruktiver Kritik umgehen», wiegelt Voss-Tecklenburg ab. Auch Wück hatte seine Aussage wenig später relativiert: «Es gab bei uns nie eine Torwartdebatte», so der 52-Jährige während der Gruppenphase.

Opa wählt sich seine Spiele aus

Den ersten Satz in die Kamera widmete die Matchwinnerin nach dem Sieg übrigens ihrem ältesten Fan und Familienmitglied: «Das ist für dich, Opa!», brüllte sie. Der 92-Jährige war schon beim Vorrundensieg gegen Dänemark im Stadion gewesen. Er will aber nur noch einmal ins Stadion kommen, – so erzählte es Berger dieser Tage – wenn die deutsche Auswahl das Endspiel erreicht. Das findet am kommenden Sonntag ebenfalls in Basel statt.