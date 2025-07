Legende: Glück gehabt England-Trainerin Sarina Wiegman herzt Matchwinnerin Lucy Bronze nach dem Penaltyschiessen. KEYSTONE/Michael Buholzer

Als der sagenhafte Penalty-Krimi mit dem 14. Schuss ein Ende gefunden hat, brachen im Zürcher Letzigrund alle Dämme. Viele Spielerinnen – ob englische oder schwedische – lagen auf dem Rasen und weinten hemmungslos, andere feierten ausser Rand und Band mit den euphorisierten Fans. Während Schweden tieftraurig nach Hause fährt, träumt England nach einem denkwürdigen EM-Viertelfinal von der Titelverteidigung.

Passend zum Thema Women's EURO: Viertelfinal England wirft Schweden nach Krimi im Penaltyschiessen raus

«Das war eines der härtesten Spiele, die ich je gesehen habe. Wir hätten vier oder fünf Mal ausscheiden können», sagte Englands Erfolgstrainerin Sarina Wiegman. Auch sie wurde nach dem irren Halbfinal-Einzug gegen Schweden von ihren Gefühlen überwältigt – ein derartiges Fussball-Spektakel wie jenes am späten Donnerstagabend, das so viele Wendungen bereithielt, hatte selbst die erfahrene Niederländerin noch nicht erlebt. Sie müsse sich nach diesem verrückten Spiel «erst einmal beruhigen».

Super-Jokerin Kelly

Schon in der regulären Spielzeit hatten die Titelverteidigerinnen wie die sicheren Verliererinnen ausgesehen, holten ein 0:2 dank eines Doppelschlags von Lucy Bronze (79.) und Michelle Agyemang (81.) in der Schlussphase aber noch auf. Beide Tore wurden von Chloe Kelly vorbereitet, die keine Minute zuvor eingewechselt worden war.

Die Angreiferin lobte die «unglaubliche Widerstandsfähigkeit des Teams». Der Spielverlauf sei so «nicht geplant» gewesen. «Aber», führte die 27-Jährige aus, «es ist eine Erfahrung, die wir uns zu Herzen nehmen und aus der wir lernen werden.»

Die ‹Lionesses› sahen schon tot und begraben aus.

Auch im Penaltyschiessen standen die Engländerinnen zwei Mal vor dem Aus. Nicht weniger als vier englische Schützinnen scheiterten an der schwedischen Schlussfrau Jennifer Falk – und siegten doch, weil die Skandinavierinnen ihrerseits gleich fünf Versuche vergaben.

«Die Katze mit neun Leben»

In der Heimat herrschte am Freitag natürlich Partystimmung. «The winner takes it all!», entlehnte der Guardian bei ABBA. Die Sun nannte das englische Team eine «Katze mit neun Leben: Die ‹Lionesses› stürmen nach dem stressigsten Elfmeterschiessen jemals in den Halbfinal.»

Während der Daily Mirror ein «brillantes Comeback» feierte, schrieb der Telegraph treffend: «Die ‹Lionesses› sahen schon tot und begraben aus. Es sah so aus, als wären sie ohne Ideen, ohne Antworten und auf dem Weg aus dem Turnier – doch dann kam eines der verrücktesten Elfmeterschiessen der Geschichte.»