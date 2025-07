14'000 Fans stellen in Bern Rekord auf

Schweizer Fanmarsch bedeutet neue Rekordmarke

14'000 Fussball-Fans sind am Sonntag vor dem Spiel der Schweiz gegen Island zu Fuss ins Stadion Wankdorf in Bern gepilgert. Damit wurde ein Rekord aufgestellt: Es war der bisher grösste Fanmarsch in der Geschichte der Frauen-Europameisterschaften.