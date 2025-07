«Heimspiel» für DFB-Frauen in Basel – Fan-Rekord in Bern

Legende: Werden auch in Basel zahlreich zugegen sein Fans des deutschen Nationalteams. Keystone / AP Photo/Martin Meissner

Grosse Unterstützung für Deutschland

Die deutschen Fussballerinnen dürfen sich beim zweiten EM-Gruppenspiel gegen Dänemark in Basel (Dienstag, 18:00 Uhr) auf grosse Unterstützung freuen. 15'787 Tickets für die Partie im St. Jakob-Park wurden nach Deutschland verkauft, wie der Deutsche Fussball-Bund (DFB) mit Verweis auf die Uefa am Montag mitteilte. Schon beim stimmungsvollen ersten Spiel gegen Polen (2:0) am vergangenen Freitag in St. Gallen war die DFB-Auswahl lautstark von mitgereisten Fans angefeuert worden.

Schweizer Fanmarsch bedeutet neue Rekordmarke

14'000 Fussball-Fans sind am Sonntag vor dem Spiel der Schweiz gegen Island zu Fuss ins Stadion Wankdorf in Bern gepilgert. Damit wurde ein Rekord aufgestellt: Es war der bisher grösste Fanmarsch in der Geschichte der Frauen-Europameisterschaften.