Legende: Leitet das Eröffnungsspiel Alina Pesu. IMAGO / Fotostand

Schiedsrichtertrio für Eröffnungsspiel bekannt

Das Eröffnungsspiel der Women's EURO 2025 in Basel zwischen der Schweiz und Norwegen am Mittwochabend wird von der rumänischen Schiedsrichterin Alina Pesu geleitet. Landsfrau Daniela Constantinescu und Svitlana Grushko (UKR) unterstützen an der Linie die 35-Jährige bei ihrer Aufgabe. Für Pesu wird es der erste Einsatz an einer Europameisterschaft sein. In der Women's Champions League blickt sie auf die Erfahrung von acht Partien zurück.

Bonmati im EM-Quartier

Nur einen Tag nach ihrer Entlassung aus dem Spital ist Spanien-Star Aitana Bonmati im EM-Quartier von Weltmeister Spanien eingetroffen. «Aitana Bonmati kehrt in der Schweiz zum Team zurück», teilte der spanische Fussballverband am Montagabend mit. Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona sei «kurz nach 22 Uhr» beim Hotel in Lausanne angekommen. Die 27-Jährige war mehrere Tage wegen einer viralen Meningitis behandelt worden.