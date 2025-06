Legende: Das Knie löst erneut Sorgenfalten aus Nati-Captain Lia Wälti. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Frauen-Nati bangt weiter um Captain Wälti

Die Fragezeichen um Nati-Captain Lia Wälti bleiben bestehen. Die 32-Jährige war bei der 0:1-Niederlage im abschliessenden Nations-League-Spiel gegen Norwegen unglücklich auf das Knie gefallen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Wälti mit einer schwerwiegenden Knieverletzung zu kämpfen, die sie mehrere Monate ausser Gefecht setzte. Im EM-Vorbereitungscamp in Nottwil ist Wälti zwar mit dabei, hat in dieser Woche jedoch individuell trainiert. In der kommenden Woche soll sie aber ins Teamtraining einsteigen. Ob sie im abschliessenden Testspiel am 26. Juni in Winterthur gegen Tschechien (ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei) einsatzbereit ist, wird sich zeigen.