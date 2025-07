An der Women's EURO fehlt Ramona Bachmann verletzt. Im Podcast «Steilpass – hosted by SRF» spricht sie offen über ihre Erlebnisse.

Vor knapp einem Monat erlitt Ramona Bachmann im Nati-Training einen Kreuzbandriss – nur drei Wochen vor der Heim-EURO. Für die 34-Jährige brach eine Welt zusammen.

Die Verletzung sei ein «riesiger Schock» gewesen, so Bachmann, die zuvor bei SRF psychische Probleme öffentlich gemacht hatte, im Podcast Steilpass – hosted by SRF. «Aber es fiel der ganze Druck weg. Ich hatte in den Wochen vor der Vorbereitung mit mir zu kämpfen. Ich hatte 5 Kilogramm zugenommen und das zeigt sich: Man ist weniger spritzig, schneller müde, es braucht mehr Erholung. Das alles hat mich frustriert.»

«Es hat mir den Entscheid abgenommen»

Die Luzernerin fragte sich gar, ob sie überhaupt an der EM teilnehmen wollte. «Ich war nicht zu 100 Prozent zufrieden mit mir und wollte niemandem den Platz im Kader wegnehmen, der voll und ganz fit ist. Gleichzeitig sagte ich mir: Ich habe das verdient, ich spiele seit 18 Jahren in der Nati.»

Und so entpuppte sich der Kreuzbandriss für Bachmann auf eine besondere Art als Erlösung. «Es hat mir den Entscheid abgenommen.»