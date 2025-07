Das läuft am Donnerstag an der EURO

Kaum ist die Women's EURO 2025 eröffnet, ist mit Spanien auch der meistgenannte Titelfavorit ein erstes Mal im Einsatz. In der Gruppe B sind die Weltmeisterinnen der grosse Favorit, im Kampf um Platz 2 könnte das Duell zwischen Belgien und Italien bereits wegweisend sein.

18:00 Uhr: Gruppe B – Belgien vs. Italien

Belgien - Italien Stade de Tourbillon, Sitten

Kapazität: 7750 SRF zwei & SRF Sport App

ab 17:30 Uhr

Kommentator: Manuel Köng

Belgien und Italien waren schon an der EURO 2022 in England Gruppengegner. Vor drei Jahren trafen die beiden Teams zum Abschluss der Vorrunde aufeinander und waren beide zum Siegen verdammt. Belgien behielt überraschend das bessere Ende für sich und qualifizierte sich dank eines 1:0-Erfolgs erstmals für die K.o.-Phase eines grossen Turniers. Kann sich Italien drei Jahre später für die bittere Niederlage revanchieren?

21:00 Uhr: Gruppe B – Spanien vs. Portugal

Spanien - Portugal Stadion Wankdorf, Bern

Kapazität: 29'800 SRF zwei & SRF Sport App

ab 20:30 Uhr

Kommentator: Dominic Ledergerber

Am Donnerstag greift bereits der meistgenannte Titelfavorit ins Turnier ein. Obwohl Spanien an den letzten drei EM-Endrunden keine grossen Stricke zerriss (3x Out im Viertelfinal), wird von den Iberinnen einiges erwartet. Die amtierenden Weltmeisterinnen haben mit Aitana Bonmati (allerdings angeschlagen) und Alexia Putellas gleich zwei zweifache Weltfussballerinnen in ihren Reihen. Und auch Portugal als Gegner scheint den Spanierinnen zu liegen. Den letzten Vergleich entschied Spanien im Rahmen der Nations League gleich mit 7:1 für sich.

SRF sendet am zweiten Tag des Heimturniers ab 17:30 Uhr live aus dem Studio in Zürich. Moderator Lukas Studer empfängt die YB-Meistertrainerin Imke Wübbenhorst als Studiogast.

EURO 2025