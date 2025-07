Das läuft am Sonntag an der EURO

Am Sonntag wird in der «Schweizer» Gruppe A an der Women's EURO die 2. Runde lanciert. Während Norwegen oder Finnland mit einem Sieg im Direktduell bereits den Einzug in die K.o.-Phase klarmachen kann, stehen die Schweiz und Island nach ihren Auftakt-Niederlagen unter Zugzwang. Die Ausgangslage verspricht einen spannenden Turniertag.

18:00 Uhr: Gruppe A – Norwegen vs. Finnland

Norwegen - Finnland Stade de Tourbillon (Sitten)

Kapazität: 7750 SRF zwei & SRF Sport App

ab 17:30 Uhr

Kommentator: Sascha Ruefer

Finnland wurde vor Turnierbeginn auf dem Papier als schwächstes Team der Gruppe A eingestuft. In der Startrunde wusste «Suomi» gegen Island aber zu überzeugen – und fuhr etwas überraschend einen 1:0-Sieg ein. Das favorisierte Norwegen blieb gegen die Schweiz derweil insbesondere in der ersten Halbzeit unter den Erwartungen und fuhr nur mit Ach und Krach einen «Dreier» ein. Dennoch wäre alles andere als ein norwegischer Sieg in Sitten eine Überraschung. Mit einem Vollerfolg winkt zudem bereits das Viertelfinal-Ticket.

Passend zum Thema Männer traf es 2008 an Heim-EM So verhindern die Schweizerinnen das «Horrorszenario»

21:00 Uhr: Gruppe A – Schweiz vs. Island

Schweiz - Island Stadion Wankdorf Bern

Kapazität: 32'997 SRF zwei & SRF Sport App

ab 20:10 Uhr

Kommentator: Calvin Stettler

Co-Kommentatorin: Rachel Rinast

Das Team von Pia Sundhage und der nordische Inselstaat kennen sich aus der letzten Nations-League-Kampagne. Besonders das Auswärtsspiel in Reykjavik bleibt in Erinnerung. Nach teilweise haarsträubenden Eigenfehlern gab die Schweiz eine 3:1-Führung noch aus der Hand. Soll es mit dem Einzug in die K.o.-Phase klappen, kann sich die Nati solche Fehler kaum leisten. Immerhin: Der beherzte Auftritt gegen Norwegen macht Mut. Derweil dürften die Isländerinnen nach der überraschenden Auftakt-Niederlage gegen Finnland nicht mit dem besten Gefühl antreten.

SRF sendet am fünften Tag des Heimturniers ab 17:30 Uhr live aus dem Berner Wankdorf. Durchs Programm begleiten Moderatorin Annette Fetscherin und Expertin Martina Moser.

EURO 2025