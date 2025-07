Per E-Mail teilen

Nach einer kurzen Nacht wollte Viola Calligaris am Tag nach dem historischen Einzug in den EM-Viertelfinal ihren Fehler nicht kleinreden. Der Penalty, den sie verursacht und damit Finnland die Führung ermöglicht hatte, sei «dumm» gewesen, etwas, das nicht passieren dürfe. Den Blick habe sie jedoch sofort nach vorne gerichtet, erzählte die Verteidigerin an der Medienkonferenz: «Schlimmer konnte es nicht mehr werden, darum habe ich einfach weitergemacht.»

Den Glauben an den kapitalen Ausgleich habe die Juventus-Legionärin dennoch zu keinem Zeitpunkt verloren. Stellvertretend dafür könne man die Entstehung des Treffers zum 1:1 beiziehen: «Man hat keine Nervosität gespürt. Das Tor stammt aus einer Kombination von hinten raus. Auch in der 92. Minute schiessen wir den Ball nicht einfach nach vorne, weil das nicht unser Spiel ist.»

Riola war in diesem Moment meine Heldin und vielleicht jene der ganzen Schweiz.

Sie habe die Torschützin Riola Xhemaili umarmt und nicht mehr losgelassen, sich tausend Mal bedankt: «Sie war in diesem Moment meine Heldin und vielleicht jene der ganzen Schweiz.» Denn ohne diesen Treffer, so Calligaris, wäre es «eine Katastrophe gewesen. Nicht nur für mich, sondern für alle». Anschliessend habe man im Bus den historischen Einzug in den Viertelfinal «ein wenig» gefeiert. Calligaris selbst habe sich anschliessend im Hotel das Spiel noch einmal angeschaut.

Motivatorin Alisha Lehmann

Anschliessend verriet die 29-Jährige, wie die Equipe auf Betriebstemperatur gebracht worden war: mit einer emotionalen Rede von Alisha Lehmann. Letztere hatte schon vor dem Island-Spiel diesen Part übernommen – weil Calligaris ablehnte. Grund: Zweimal war Calligaris in der Vergangenheit «Einheizerin» gewesen, beide Male kassierte man Niederlagen. Sie habe Kapitänin Lia Wälti vorgeschlagen, wie vor dem erfolgreichen Winterthur-Testspiel solle doch Lehmann die Motivatorin geben.

Gesagt, getan. Nach dem 2:0-Erfolg über die Isländerinnen stand dann fest, dass Lehmann diese Rolle in der Garderobe auch gegen Finnland übernehmen solle. «Sie hat uns gepackt mit ihren Worten und wir haben wieder nicht verloren.» Für Calligaris steht fest: «Alisha wird es auch in Zukunft machen müssen.»

