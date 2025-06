Legende: Einige Fragezeichen Bei Norwegens Ada Hegerberg und Co. IMAGO / NTB

Den Schweizerinnen glückte die EM-Generalprobe mit einem 4:1-Sieg über Tschechien auf der Schützenwiese in Winterthur. Anders sah es bei den Gegnerinnen der Nati in der Gruppe A aus. Sowohl Norwegen als auch Finnland mussten am Donnerstagabend als Verliererinnen vom Platz.

Die Norwegerinnen, Gegnerinnen der Schweizerinnen im Startspiel am 2. Juli, unterlagen EURO-Teilnehmer Schweden in Oslo mit 0:2. Stina Blackstenius und Filippa Angeldal sorgten bereits vor der Pause für die beiden Treffer. Norwegens Form wirft also weiter Fragen auf. In diesem Jahr hat das Team von Trainerin Gemma Grainger erst zweimal gewonnen – allerdings zweimal gegen die Schweiz.

Finnland verliert knapp

Auch Finnland testete gegen einen anderen EM-Teilnehmer. Die Niederlande schlugen die Finninnen verdient mit 2:1. Vivianne Miedema traf in der 1. Halbzeit doppelt, Oona Siren gelang tief in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer für Finnland.

Mit Island testet am Freitagabend auch noch der dritte Schweizer Gruppengegner. Wie die Nati suchten sich die Isländerinnen mit Serbien ein Team aus, welches nicht an der Endrunde teilnehmen wird und im Gegensatz zu Schweden und den Niederlanden eher schwächer einzustufen ist.

