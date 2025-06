Legende: Objekt der Begierde Der Pokal der Frauen-EM. Reuters/Action Images

Wann und wo?

Die Women's EURO findet vom 2. bis 27. Juli statt. Gespielt wird in Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Thun und Sitten. An jedem Ort finden je 3 Vorrundenpartien statt. In Basel steigt das Eröffnungsspiel der Schweiz gegen Norwegen sowie das Endspiel. Die Halbfinals werden in Genf und Zürich ausgetragen. Das Teamcamp der Schweizerinnen ist übrigens in Thun.

Wer?

Folgende 16 Teams kämpfen um Europas Fussballkrone.

Gruppe A: Schweiz , Norwegen, Island, Finnland

, Norwegen, Island, Finnland Gruppe B: Spanien, Portugal, Belgien, Italien

Gruppe C: Deutschland, Polen, Dänemark, Schweden

Gruppe D: Frankreich, England, Wales, Niederlande

Während Wales und Polen zu ihren EURO-Debüts gelangen, bestreiten die Co-Rekord-Teilnehmerinnen Norwegen und Italien bereits ihre je 13. EM-Endrunde.

Worauf wetten?

Klare Sache oder Fussballwunder? Die Buchmacher sind sich jedenfalls einig, dass ein Quartett den Pokal unter sich ausmachen wird. Die ganz grossen Favoriten auf den Titel heissen Spanien, England, Frankreich und Deutschland.

Womit? Und weiteres Wissenswertes

Der offizielle Spielball nennt sich Konektis. Wie der Name verrät, ist das runde «Leder» mit der «Connected Ball Technology» ausgestattet. Bedeutet: Ein kleiner Sensor im Ball soll den Schiedsrichter-Kräften inklusive VAR behilflich sein, schneller Entscheidungen zu treffen – etwa bei möglichen Handspielen oder umstrittenen Foulpenaltys. Soviel zur Technik. In ästhetischer Hinsicht sind auf dem Konektis Sehenswürdigkeiten aus allen acht Austragungsorten dargestellt.

Legende: Gestatten, Konektis. Auf dem offiziellen EM-Ball finden sich Sehenswürdigkeiten der Austragungsstädte wieder: das Basler Rathaus, der Berner Zytglogge, der Genfer Jet d'Eau, die Luzerner Kapellbrücke, die Kathedrale St. Gallen, das Schloss Tourbillon in Sitten, das Schloss Thun und das Opernhaus Zürich. Imago/Sportpix

Angefeuert werden die Spielerinnen von Maskottchen Maddli. Der «aufgeweckte Bernhardinerwelpe» (O-Ton Uefa) ist inspiriert von der Pionierin Madeleine Boll, der ersten Lizenzspielerin hierzulande. Dem Turniermotto nach («Summit of Emotions») soll mit der EM der Gipfel der Gefühle erklommen werden.

Das öffentliche Interesse am Turnier war im Vorfeld riesig. 50 Tage vor dem ersten Anpfiff waren bereits 550'000 Tickets verkauft, ein Drittel davon an Fans im Ausland.

Wo sehen?

SRF überträgt alle Spiele live und bietet online, im TV sowie im Radio ein reichhaltiges Rahmenprogramm.

