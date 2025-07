Norwegen kommt in einer animierten Partie der Gruppe A an der Frauen-EM gegen Finnland zu einem glücklichen 2:1-Sieg.

Ein Eigentor nach gut 2 Minuten und eine vermeintliche Flanke in der 84. Minute verhelfen den Norwegerinnen zum Erfolg.

Im anderen Spiel der Gruppe A trifft die Schweiz auf Island, verfolgen Sie die kapitale Partie hier live.

Die Überraschung lag lange in der Luft. Beim Stand von 1:1 drückte Finnland in der 2. Halbzeit lange auf die erstmalige Führung gegen Norwegen. Katariina Kosola fand mit ihrem Schlenzer aber in der norwegischen Torhüterin Cecilie Fiskerstrand ihre Meisterin (57.), Evelina Summanen scheiterte mit ihrem Abschluss am Pfosten (63.) und der Hammer von Oona Sevenius flog am Gehäuse vorbei (68.).

Die Norwegerinnen ihrerseits steigerten sich in der Schlussphase und wussten den finnischen Chancenwucher auszunutzen. Erst konnte Anna Koivunen im finnischen Tor zwar noch einen spektakulären Fallrückzieher von Guro Reiten parieren (79.) und Caroline Graham Hansen vergab aus 10 Metern völlig freistehend (81.).

Vermeintliche Flanke zum Sieg

Doch in der 84. Minute gelang dem Team von Gemma Grainger der glückliche Siegtreffer. Hansen wollte die Kugel von der rechten Strafraumseite wohl ins Zentrum chippen, die Kugel flog über Koivunen hinweg aber an den Innenpfosten und landete von da in den Maschen. So jubelten am Ende die Norwegerinnen über ihren 2. Dreier im 2. Spiel und stehen bereits mit einem Bein im Viertelfinal.

Bereits gestartet hatte die Partie äusserst bitter für die Finninnen. Gerade einmal 2 Minuten waren in Sitten gespielt, als sich Hansen auf dem rechten Flügel durchsetzte, in den Strafraum eindrang und den Ball flach und scharf in die Mitte spedierte. Dort schlug die finnische Verteidigerin Eva Nyström am Ball vorbei und lenkte die Kugel mit dem Standbein unglücklich ins eigene Tor.

Norwegen verpasst das 2:0

Das Team von Marko Saloranta liess sich vom frühen Rückschlag aber keineswegs verunsichern. Wie schon beim überraschenden Auftaktsieg gegen Island suchten die Finninnen den Weg nach vorne und tauchten immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Trotzdem waren es die Norwegerinnen, die in der Folge 3 Mal fast auf 2:0 stellten:

24. Minute: Ingrid Engen scheitert nach einer Flanke von Vilde Böe Risa mit ihrem Kopfball an der Lattenunterkante.

25. Minute: Den anschliessenden Eckball tritt Böe Risa direkt aufs Tor. Koivunen kann den Ball gerade noch an den Pfosten lenken.

30. Minute: Ada Hegerberg taucht nach einem abgelenkten Ball völlig frei vor Koivunen auf, scheitert aus vielversprechender Position aber an der finnischen Torfrau.

Doch just in der besten Phase von Norwegen kamen die Finninnen zum trotzdem nicht unverdienten Ausgleich. In der 32. Minute schloss Sevenius nach einem finnischen Ballgewinn aus 15 Metern ab und traf sehenswert in den rechten Winkel.

So geht's weiter

Weiter geht es für die beiden Teams am Donnerstag mit dem letzten Spieltag der Gruppenphase. Die Finninnen messen sich im Stade de Genève mit der Schweiz. Norwegen duelliert sich zeitgleich in Thun mit Island. Beide Spiele können Sie live bei SRF verfolgen.