Norwegen bezwingt Island an der Frauen-EM im abschliessenden Spiel der Gruppe A mit 4:3.

Damit bleiben die Norwegerinnen auch nach drei Partien unbesiegt.

Im anderen Spiel löst die Schweiz dank eines 1:1 gegen Finnland das Viertelfinal-Ticket.

Das Spiel in Thun zwischen Norwegen und Island war eine klassische Kehrauspartie. Die Norwegerinnen hatten den Viertelfinal-Einzug und den Gruppensieg bereits nach dem 2:1-Erfolg über Finnland vor vier Tagen in trockene Tücher gebracht und nahmen dementsprechend einige Wechsel in der Startformation vor. Unter anderem Starstürmerin Ada Hegerberg musste auf der Bank Platz nehmen.

Für die Isländerinnen hingegen stellte das Kräftemessen mit Norwegen den Schlusspunkt des Turniers in der Schweiz dar. Und es schien, als hätte sich das Team von Trainer Thorsteinn Halldorsson zum Abschluss einiges vorgenommen. Bereits nach sechs Minuten brachte Sveindis Jonsdottir Island nach einer Ecke in Führung.

Zwei Doppeltorschützinnen

Lange hielt die Freude über das erste Turniertor aber nicht. In der 15. Minute zeichnete Signe Gaupset mit einer sehenswerten Direktabnahme für den Ausgleich verantwortlich. Danach übernahmen die Norwegerinnen vermehrt das Spieldiktat. Und erneut war es Gaupset, die den Ball mit einem ansatzlosen Distanzschuss in die Maschen beförderte (26.).

Auch im zweiten Durchgang dauerte es nicht lange, bis das erste Tor fiel. Nach einer wunderbaren Kombination musste Frida Maanum in der 49. Minute nur noch einschieben. In der Schlussviertelstunde sorgte erneut Maanum für den vierten norwegischen Treffer (76.).

Spätes Aufbäumen bleibt unbelohnt

Etwas aus dem Nichts kam dann aber doch noch Spannung auf: In der 84. Minute verwertete die eingewechselte Hlin Eiriksdottir eine herrliche Vorlage von Jonsdottir zum 2:4-Anschlusstreffer.

In der fünften Minute der Nachspielzeit bot sich gar noch die Möglichkeit, auf ein Tor heranzukommen. Nach einer VAR-Intervention bekam Island einen Elfmeter zugesprochen, welchen Kapitänin Glodis Viggosdottir verwandelte. Doch die Zeit war zu knapp, um gar noch den Ausgleich zu erzielen.

So geht's weiter

Norwegen wird sich in den kommenden Tagen auf den EM-Viertelfinal vorbereiten. Am nächsten Mittwoch trifft man im Stade de Genève auf den Zweiten der Gruppe B (live bei SRF). Für die Isländerinnen ist das Turnier in der Schweiz vorbei. Bereits am Freitag werden sie die Heimreise antreten.

Women's EURO 2025