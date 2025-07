Italien feiert im ersten Spiel der Gruppe B an der Women's EURO einen 1:0-Sieg gegen Belgien.

Das einzige Tor in Sitten erzielt Arianna Caruso mit einem sehenswerten Abschluss ins linke obere Eck.

Im anderen Spiel der Gruppe B kommt es im Berner Wankdorf ab 21:00 Uhr zum iberischen Duell Spanien – Portugal.

In der Schlussviertelstunde hätte Michela Cambiaghi im Tourbillon den Deckel für die Italienerinnen draufmachen können. Die zuvor eingewechselte Stürmerin von Juventus Turin kam an der Strafraumgrenze aus zentraler Position zum Abschluss, setzte den Ball aber knapp neben den linken Pfosten.

Die Partie in Sitten vor gut 7500 Fans war zu diesem Zeitpunkt bereits etwas zerfahren, aufgrund des knappen Spielstands lebte sie aber von der Spannung. Zumindest die Wechsel auf belgischer Seite sorgten nicht für ein erhofftes Schlussfeuerwerk. Auch in der 9-minütigen Nachspielzeit, die es von der Schweizer Schiedsrichterin Désirée Grundbacher obendrauf gab, kamen die Belgierinnen nicht mehr gefährlich vors Tor.

Belgien belohnt sich nicht, Caruso trifft

Der Sieg der Italienerinnen war angesichts der zweiten Halbzeit nicht gestohlen. Je länger die Partie dauerte, desto mehr Zugriff hatte Italien. Die Belgierinnen hätten sich vor der Pause mit einem Treffer belohnen müssen. Sie waren in der ersten Halbzeit über weite Strecken tonangebend gewesen, hatten mehr Ballbesitz, mehr Offensivdrang und auch weniger Fehler im eigenen Aufbauspiel. Aber auch kaum zwingende Chancen.

Die beste Chance für Belgien hatte kurz vor dem Gegentreffer Tessa Wullaert auf dem Fuss. Nach einem schönen Pass in die Spitze wurde der erste Abschluss der belgischen Kapitänin geblockt, der zweite ging knapp links am Tor vorbei. Dafür klingelte es kurz darauf auf der anderen Seite. Lucia Di Guglielmo fand mit ihrem Pass Arianna Caruso, der zu viel Platz gewährt wurde. Die Mittelfeldspielerin von Bayern München legte sich den Ball zurecht und versorgte ihn sehenswert im linken oberen Eck.

So geht es weiter

Für die Belgierinnen geht das Turnier am kommenden Montag mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien weiter. Anpfiff ist um 18:00 Uhr in Thun. Um 21:00 Uhr treffen in Genf Portugal und Italien aufeinander. Für die Portugiesinnen eine Art Heimspiel, sie logieren während der EURO in Genf.

Women's EURO 2025