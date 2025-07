Per E-Mail teilen

Portugal unterliegt Belgien an der Women's EURO am letzten Spieltag der Gruppe B mit 1:2.

Damit scheiden auch die Portugiesinnen nach der Vorrunde aus. Belgiens Out hatte bereits festgestanden.

Die ersten Viertelfinals lauten Spanien-Schweiz und Norwegen-Italien.

Weil Italien gegen Spanien mit 1:3 verlor, hätte Portugal mit einem hohen Sieg doch noch in die Viertelfinals einziehen können. Es kam anders. Tessa Wullaert brachte Belgien bereits in der 3. Minute in Front. Die Kapitänin traf nach Vorarbeit von Jill Janssens.

Geschlagene 84 Minuten später kamen die Portugiesinnen zum Ausgleich: Sie stoppten einen belgischen Angriff rabiat und schalteten blitzschnell um. Francisca Nazareth bediente die eingewechselte Telma Encarnacao mit einem Traumpass. Diese schloss in der nahen Ecke ab.

Das sollte aber nicht das Ende sein. Janice Cayman schoss Belgien in der 96. Minute zum Sieg. Die 36-Jährige profitierte im 2. Anlauf von einem schweren Abwehrfehler von Carole Costa. Der Erfolg ging letztlich in Ordnung, waren den Belgierinnen doch gleich zwei Tore aberkannt worden. Zudem trafen sie einmal die Latte.

Für beide Teams ist die Women's EURO 2025 zu Ende, sie werden in Bälde die Heimreise antreten.

Women's EURO