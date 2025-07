Deutschland startet mit einem 2:0-Sieg gegen EM-Neuling Polen in die Women’s EURO.

Überschattet wird das Spiel in St. Gallen vom Ausfall der deutschen Kapitänin Giulia Gwinn, die sich am Knie verletzt.

Im anderen Spiel der Gruppe C gewinnt Schweden das Nachbarduell gegen Dänemark knapp mit 1:0.

Resultatmässig sah es am Ende nach einem standesgemässen Sieg der Deutschen aus. Einfach hatten es die Polinnen dem klaren Favoriten in St. Gallen aber nicht gemacht. Die EM-Debütantinnen verteidigten nicht nur leidenschaftlich, sondern konnten mit dem einen oder anderen Konter auch vereinzelt Nadelstiche setzen.

Dies änderte sich auch nach dem 2. Gegentreffer nicht. Von souverän herunterspielen konnte bei Deutschland keine Rede sein. Insbesondere durch Ewa Pajor kamen die Polinnen immer wieder gefährlich vors gegnerische Tor. In der 81. Minute verhinderte Ann-Kathrin Berger mit einer starken Reaktion den ersten polnischen Treffer an einer EM-Endrunde, indem sie einen Kopfball der Barcelona-Stürmerin übers Tor lenkte.

Gwinn-Ausfall kurz vor der Pause

Deutschland hatte eine durchwachsene erste Halbzeit abgeliefert und musste etwas überraschend mit einem 0:0 in die Pause. Gegen eng stehende Polinnen hatte das DFB-Team Mühe, zu Chancen zu kommen. Negativer Höhepunkt war der Ausfall von Giulia Gwinn. Die Bayern-Verteidigerin verletzte sich nach ersten Erkenntnissen am linken Knie und musste in der 40. Minute unter Tränen vom Platz. Gwinn hat in ihrer Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse erlitten. Gegen Polen führte sie das deutsche Team erstmals als Captain aufs Feld. Am Samstag sollen weitere Untersuchungen gemacht werden.

Nach der Pause kam die deutsche Offensive besser ins Rollen. Bis zum Führungstreffer mussten sich die knapp 16'000 Fans in St. Gallen zwar letztlich etwas gedulden, dafür war dieser eine Augenweide. Jule Brand schlenzte den Ball aus 16 Metern sehenswert in den linken Winkel. Keine Viertelstunde später stand die Mittelfeldspielerin von Lyon wieder im Mittelpunkt. Ihre Flanke an den zweiten Pfosten brachte Lea Schüller (66.) mühelos per Kopf im Tor unter.

So geht es weiter

Für das zweite Gruppenspiel reisen die Deutschen am kommenden Dienstag nach Basel. Gegner um 18:00 Uhr im St. Jakob-Park ist Dänemark. Am selben Abend um 21:00 Uhr treffen die Polinnen in Luzern auf Schweden.

Women's EURO 2025