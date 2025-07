Schweden gewinnt in der Gruppe C an der Women's EURO gegen Polen mit 3:0.

Vor 14'176 Fans im Luzerner Allmend-Stadion erzielen die Skandinavierinnen sämtliche Tore per Kopf.

Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel bucht Schweden das Viertelfinal-Ticket.

Im anderen Spiel der Gruppe C bezwingt Deutschland die Däninnen nach Rückstand mit 2:1.

Ein Pass in die Tiefe, eine Flanke von rechts und ein kaltblütiger Kopfball ins linke untere Eck: Das 2:0 der Schwedinnen durch Kosovare Asllani war fast eine exakte Kopie des Führungstreffers. Und es war ein Tor von ungemeiner Wichtigkeit für die Skandinavierinnen, konnten sie ihre Dominanz in der 52. Minute doch endlich mit einem beruhigenden zweiten Erfolgserlebnis belohnen.

Ohne Angst, sich in der Schlussphase gegen Polen aus dem Nichts noch den allfälligen Ausgleich zu fangen, spielten die Schwedinnen in den verbleibenden 40 Minuten befreit und munter weiter nach vorne – mit Erfolg. Nach einem Eckball Jonna Anderssons stellte Lina Hurtig in der 77. Minute mit dem dritten Kopfballtreffer des Abends auf 3:0. Es war die endgültige Entscheidung in dieser einseitigen Partie, in der blassen Polinnen eindrücklich die Grenzen aufgezeigt wurden.

Zwar kamen die Mitteleuropäerinnen dem Ehrentreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem Pfostenknaller Milena Kokosz' aus grosser Distanz noch sehr nahe. Alles in allem boten die Polinnen in Luzern aber eindeutig zu wenig, um dem favorisierten Gegner Paroli zu bieten. Die 0:3-Niederlage besiegelte deren Aus an der EURO, während Schweden mit sechs Punkten nach zwei Spielen vorzeitig im Viertelfinal steht.

Blackstenius eröffnet das Skore

Schweden war schon sehr animiert in die Partie gestartet. In der 2. Minute erklang nach einem Lattenkopfball Asllanis erstmals das Aluminium, neun Zeigerumdrehungen später setzte auch Madelen Janogy den Ball per Kopf ans Gebälk. Sie sehen: Von Beginn an suchte Schweden mit Köpfchen Lösungen gegen Polen.

So überrascht es auch keineswegs, dass Stina Blackstenius den Führungstreffer per Kopf erzielte. Die Stürmerin erlöste ihr Team in der 28. Minute nach Vorarbeit Asllanis. Nur sieben Minuten nach dem 1:0 hatte Blackstenius mit einem Schuss aus der Drehung eine hochkarätige Chance auf das zweite Tor. Doch im Verlaufe der Partie wurde immer deutlicher: Tore fallen an diesem Abend nur per Kopf.

So geht es weiter

In der letzten Runde steigt am Samstag der Showdown um den Gruppensieg zwischen Schweden und Deutschland. Die beiden Nationen, die je 6 Punkte aufweisen, duellieren sich um 21 Uhr. Um die selbe Zeit messen sich zudem die bereits ausgeschiedenen Polen und Dänemark.

UEFA Women's EURO 2025