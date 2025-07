Per E-Mail teilen

Frankreich startet mit einem 2:1-Sieg gegen England in die Women's EURO.

Im Letzigrund treffen die Französinnen Katoto und Baltimore innert drei Minuten.

Im ersten Spiel der Gruppe D liessen die Niederlande Debütant Wales keine Chance (3:0).

Der neutrale Fan im Zürcher Letzigrund hätte nach einer Viertelstunde gut und gerne eine Machtdemonstration erwarten dürfen – allerdings nicht von den später siegreichen Französinnen. England war es, das im Spitzenspiel der Gruppe D überzeugend loslegte, die Französinnen einschnürte, auf die Führung drückte.

Diese fiel dann auch, doch Alessia Russos Treffer nach einer Sahne-Vorarbeit von Lauren James wurde wegen hauchdünnen Abseits aberkannt (17.). Kurz darauf drehte die Partie komplett.

Einmal durchgespielt, einmal durchgewuselt

Plötzlich war Frankreich am Drücker und spielte den Titelverteidiger phasenweise schwindelig. Die Flügelspielerinnen Sandy Baltimore und Delphine Cascarino bolzten Tempo und stellten ihre Gegnerinnen vor fast unlösbare Aufgaben. Die Dominanz mündete in zwei sehenswerten Toren:

36. Minute: Ein perfekter Pass in die Tiefe und ein weiterer quer bringen Marie-Antoinette Katoto alleine vor dem Tor in Ballbesitz. Die Lyon-Stürmerin schiebt locker ein.

39. Minute: Baltimore zwängt sich etwas glücklich zwischen zwei Engländerinnen durch und verwandelt dann sehenswert mit ihrem schwächeren rechten Fuss.

Eine fussballerisch hochstehende, animierte 1. Halbzeit wurde nach dem Pausentee vom Gegenteil abgelöst: Der 2. Durchgang bot dem neutralen Fan über weite Strecken wenig, beide Teams schienen zwei Gänge zurückzuschalten.

Das einsame Highlight kam aus englischer Sicht zu spät: Keira Walsh traf in der 87. Minute nach einem Eckball aus der Distanz zum 1:2. In der Nachspielzeit bäumten sich die «Lionesses» noch einmal auf, doch Frankreich rettete die drei Punkte über die Zeit.

So geht es weiter

Am zweiten Spieltag der Gruppe D messen sich die Engländerinnen im Letzigrund mit den Niederlanden (18:00 Uhr). Frankreich wird am späteren Abend in St. Gallen von Wales gefordert (21:00 Uhr). Beide Partien zeigen wir live bei SRF.

