Die Niederlande starten mit einem Sieg in die Women's EURO. Sie bezwingen Wales zum Auftakt in die Gruppe D mit 3:0.

Vor 14'147 Fans in Luzern bringt Kapitänin Vivianne Miedema «Oranje» mit dem 100. Länderspieltor kurz vor der Pause auf Kurs.

Im anderen Spiel der Gruppe D messen sich ab 21 Uhr England und Frankreich.

Lange wehrte sich EM-Debütant Wales leidenschaftlich gegen die niederländischen Angriffe. Die Waliserinnen warfen sich in die gegnerischen Schüsse, Goalie Olivia Clark wurde nur selten gefordert. Und als sie bei einem Halbvolley-Distanzschuss Jill Roords chancenlos gewesen wäre, rettete der Pfosten.

Wenige Momente vor dem Pausenpfiff fiel er dann aber doch noch, der niederländische Führungstreffer. Vivianne Miedema wurde vor dem Strafraum angespielt, liess Rhiannon Roberts zweimal ins Leere laufen und schlenzte den Ball herrlich aus dem Stand in den rechten Winkel. Es war im 126. Länderspiel bereits der 100. (!) Treffer für die Stürmerin von Manchester City.

Knoten platzt in der 2. Hälfte

Miedemas Tor zum 1:0 war für «Oranje» von ungemeiner Wichtigkeit. Mit der Führung im Rücken konnte das Team von Andries Jonker nach dem Seitenwechsel nämlich befreit aufspielen. Wales hatte derweil keinerlei Zugriff mehr und liess sich regelrecht einschnüren. Logische Folge: Die Niederlande konnten nachlegen:

48. Minute: Danielle van de Donk legt im Strafraum im richtigen Moment quer zu Victoria Pelova. Diese versenkt den Ball per Flachschuss im Tor.

Danielle van de Donk legt im Strafraum im richtigen Moment quer zu Victoria Pelova. Diese versenkt den Ball per Flachschuss im Tor. 57. Minute: Wenige Sekunden nach einem Lattenschuss Jackie Groenens kommt der Ball auf der rechten Seite zu Pelova. Mit einer langen Hereingabe findet die Arsenal-Akteurin am langen Pfosten Esmee Brugts, die volley zum 3:0 einnetzt.

Damit war die Messe im Luzerner Allmend-Stadion gelesen. «Oranje» kontrollierte das Geschehen in der Folge weiter und kam einige Male gar noch in die Nähe eines vierten Torerfolgs. Nachdem Lineth Beerensteyns Tor in der 83. Minute wegen Offsides aberkannt worden war, klärte Lily Woodham einen Flachschuss Chasity Grants drei Minuten später auf der Linie.

Auf der anderen Seite blieben die Waliserinnen während der gesamten Partie ohne einen Torschuss. Bis zum ersten EM-Tor müssen sich die zahlreich von der Insel angereisten Fans noch gedulden. Das in orange gekleidete Publikum konnte am Ende derweil über einen verdienten 3:0-Sieg jubeln.

So geht es weiter

Im zweiten Gruppenspiel treffen die Niederlande am kommenden Mittwoch um 18 Uhr in Zürich auf Titelverteidiger England. Um 21 Uhr kommt es in St. Gallen zum Duell zwischen Wales und Frankreich. Beide Partien sehen Sie live bei SRF.

Women's EURO 2025