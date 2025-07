Frankreich bleibt an der Women's EURO ungeschlagen und besiegt die Niederlande mit 5:2.

Die Französinnen drehen die Partie in Basel und sind damit Sieger der Gruppe D.

Im anderen Spiel der Gruppe wird England seiner Favoritenrolle im Duell mit Wales klar gerecht.

Sechs starke französische Minuten beendeten in Basel das EM-Abenteuer der Niederlande. Nach dem 1:2-Pausenrückstand brauchte Frankreich nach dem Seitenwechsel rund eine Viertelstunde Anlaufzeit. Doch dann schlugen die Favoritinnen dreimal innert kürzester Zeit zu:

61. Minute: Marie-Antoinette Katoto wird in die Tiefe lanciert und hat viel Platz und das gegnerische Tor vor sich. Problemlos gleicht sie zum 2:2 aus.

64. Minute: Delphine Cascarino zeigt ihre ganze Klasse. Nach einem Dribbling zieht sie aus knapp 20 Metern ab und versorgt die Kugel perfekt im Netz.

67. Minute: Wieder schlägt Cascarino zu. Dieses Mal reagiert sie nach einem Abpraller, Teamkollegin Katoto hatte mit einem Abschluss beide Pfosten getroffen, am schnellsten. Ihr flacher Abschluss resultiert im 4:2.

Nach dem Cascarino-Doppelpack war der niederländische Widerstand gebrochen. «Oranje» hätte einen hohen Sieg gebraucht, um noch in die K.o.-Phase einzuziehen. Die schwierige Aufgabe wurde nach diesen Treffern unmöglich. Frankreich hingegen wusste, dass mit drei Siegen in der Vorrunde auch der Gruppensieg feststand – im Viertelfinal kommt's nun zum Duell mit Deutschland.

Schöne und unglückliche Tore

In der 1. Halbzeit hatten die Niederlande noch mehr Gegenwehr gezeigt. Nach dem 1:0 für Frankreich durch Sandie Toletti (22.) drehten die Niederländerinnen die Partie. Victoria Pelova traf sehenswert zum Ausgleich (26.), dann sorgte Selma Bacha mit einem kuriosen Eigentor dafür, dass Frankreich plötzlich etwas zittern musste (41.).

In der 2. Halbzeit machten die Französinnen den Rückstand dann aber souverän wieder wett. Das späte 5:2 per Penalty durch Sakina Karchaoui sorgte dafür, dass Frankreich die zweite Partie in Folge mit drei Toren Differenz gewann. Und mit dem 1. Rang in der Hammergruppe D bewies das Team von Laurent Bonadei auch, dass es definitiv zu den Titelfavoritinnen gehört.

So geht es weiter

Frankreich trifft im Viertelfinal am Samstag in Basel auf Deutschland. Für die Niederlande endet das Turnier mit 3 Punkten nach der Gruppenphase.

