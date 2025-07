Im Zürcher Letzigrund schlägt England am 2. Spieltag in der Gruppe D die Niederlande verdient mit 4:0.

Unter den Augen des englischen Thronfolgers Prinz William treffen die «Lionesses» vor der Pause zweimal sehenswert.

Damit verspricht der letzte Spieltag am Sonntag Hochspannung.

Nach einem enttäuschenden Auftakt und einem 1:2 gegen Frankreich standen die Engländerinnen an der Women's EURO in der Schweiz am Mittwochabend bereits unter Druck. Mit einer weiteren Niederlage wären die Titelverteidigerinnen ziemlich sicher bereits nach 2 Partien eliminiert gewesen.

Doch dazu kam es nicht. Im Gegenteil. Mit einem überzeugenden 4:0-Kantersieg gegen die Niederlande meldete sich die Equipe von Trainerin Sarina Wiegman eindrücklich zurück und besitzt nun wieder gute Chancen auf das Weiterkommen.

Sehenswerte Tore vor der Pause

Unter den Augen des englischen Thronfolgers Prinz William nahm die Wiegman-Equipe im Letzigrund das Zepter von der 1. Minute an in die Hand und dominierte die Niederlande. Es schien bloss eine Frage der Zeit, bis die Druckphase von Erfolg gekrönt sein würde.

In der 22. Minute war es so weit: Lauren James legte sich das Leder an der Strafraumgrenze auf den linken Fuss und zog ab. Der Ball schlug unhaltbar in der rechten oberen Ecke ein. Mit der Führung im Rücken blieb England am Drücker und belohnte sich kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 2:0. Georgia Stanway fasste sich aus über 20 Metern ein Herz und traf flach in die untere Ecke.

England ohne Gnade

Von den Niederlanden, die auf der ganzen Linie enttäuschten, kam auch nach dem Seitenwechsel nichts. Und so waren es die Europameisterinnen von 2022, die weitere Tore nachlegten.

Mit ihren Treffern in der 60. und 67. Minute sorgten erneut James und Ella Toone für klare Verhältnisse. Vor diesem Doppelschlag war zudem ein Treffer von Alessia Russo wegen Abseits aberkannt worden. Die Führung war auch in dieser Höhe verdient. In der Schlussphase hätte Russo fast auf 5:0 gestellt.

So geht es weiter

In der Gruppe D bahnt sich am letzten Spieltag Hochspannung an. Die Niederlande empfangen am Sonntag um 21:00 Uhr in Basel Frankreich, England spielt zeitgleich in St. Gallen gegen Wales. Dabei steht für alle 4 Teams nichts weniger als die Viertelfinal-Quali auf dem Spiel.

Resultate