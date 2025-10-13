Der Kosovo überrascht in der WM-Qualifikation weiter. In der Schweizer Gruppe B besiegt das Foda-Team Schweden mit 1:0.

Im Kampf um die WM-Qualifikation ist der Kosovo in der Gruppe B endgültig zum härtesten Schweizer Widersacher avanciert. Nachdem das Team von Franco Foda Schweden bereits im ersten Vergleich geschlagen hatte (2:0), behielt der Kosovo auch auswärts in Göteborg die Oberhand und liegt nur noch drei Punkte hinter der Nati auf Rang 2.

Das einzige Tor erzielte nach rund einer halben Stunde Fisnik Asllani. Der Hoffenheim-Stürmer spitzelte den Ball nach Vorlage von Veldin Hodza an Schweden-Torhüter Viktor Johansson vorbei. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Leon Avdullahu das 2:0 auf dem Fuss. Nach einer Johansson-Parade setzte der ehemalige Basel-Akteur den Ball aus nächster Nähe an den Pfosten.

Schwedens Hoffnung lautet Nations League

Schweden enttäuschte derweil auch bei seinem vierten Auftritt in der WM-Qualifikation. Das Heimteam drückte in der 2. Halbzeit zwar mit Vehemenz auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder am eigenen Unvermögen oder an Keeper Arijanet Muric.

Chancen auf den Gruppensieg haben die Skandinavier nach der dritten Niederlage im vierten Spiel damit definitiv keine mehr. Auch der zweite Platz ist für Schweden nur noch in der Theorie zu erreichen. Via Nations League könnte sich das Team von Trainer Jon Dahl Tomasson allerdings doch noch das WM-Ticket sichern.

WM-Qualifikation