Legende: Eben noch im U21-Team, bald schon in der A-Nati Zachary Athekame. Freshfocus/Martin Meienberger

Der 20-jährige Genfer, der bei der AC Milan unter Vertrag steht, stösst direkt vom U21-Team zur A-Nati. Am Freitag stand Athekame beim 0:0 der Schweiz in Luzern gegen Island 88 Minuten auf dem Platz. Für den 12-fachen Schweizer U21-Nationalspieler, der auch die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzt, ist es das 1. Aufgebot für das A-Nationalteam.

Yakin sah sich zum Handeln gezwungen, nachdem sich Isaac Schmidt im Training eine Prellung am Fuss zugezogen und die Partie gegen Schweden verpasst hatte. Der Verteidiger von Werder Bremen bleibt aber im Nationalteam. Zudem musste Stammkraft Silvan Widmer in der Schlussphase des Schweden-Spiels den Platz angeschlagen verlassen. Für den Rechtsverteidiger kam Lucas Jaquez zu seinem Nati-Debüt.