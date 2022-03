In den kommenden Tagen werden 2 der 3 letzten Startplätze Europas für die WM 2022 in Katar vergeben.

Legende: Europameister – und doch noch nicht sicher an der WM 2022 dabei Italien steht vor einer schwierigen Aufgabe in den WM-Playoffs. KEYSTONE/MARCO BETORELLO

Wir beantworten einige der wichtigsten Fragen der WM-Playoffs:

Wie ist der Modus?

Im Kampf um die letzten Uefa-Tickets für die WM 2022 gibt es drei Playoff-Wege mit jeweils vier Teams. Für die Playoffs waren die zehn Gruppenzweiten der Vorrundengruppen berechtigt – sowie die zwei besten Mannschaften der Nations League 2020/2021. Wege und Halbfinal-Paarungen wurden ausgelost. Die Halbfinals finden am 24. März statt, die Finals am 29. März.

Welche Stars müssen zittern?

Es sind doch einige. Cristiano Ronaldo etwa könnte mit Portugal über die Türken stolpern, Weltfussballer Robert Lewandowski über Schweden oder Tschechien. Im Duell Wales gegen Österreich entscheidet sich, ob Gareth Bale oder David Alaba seine Träume von der WM-Teilnahme vorzeitig aufgeben muss. Und nicht zuletzt droht Europameister Italien gegen Nordmazedonien das WM-Aus. Mehr dazu hier.

Wer spielt?

Weg A Wales – Österreich Schottland – Ukraine (verschoben) Weg B Schweden – Tschechien Russland – Polen (abgesagt, Polen im Final B) Weg C Portugal – Türkei Italien – Nordmazedonien

Welche Folge hat der Ausschluss Russlands?

Lewandowski und seine Polen weigerten sich nach der Invasion Russlands in die Ukraine, ihren Halbfinal gegen die russische Nationalmannschaft zu bestreiten. Schweden und Tschechien, die als potenzielle Finalgegner im Playoff-Final B infrage gekommen wären, schlossen sich dieser Boykott-Drohung an. Die unter Druck gesetzten Fifa und die Uefa schlossen Russland danach bis auf Weiteres von ihren Wettbewerben aus. Polen steht damit automatisch im Playoff-Final B.

Was geschieht mit der Ukraine?

Das Halbfinal-Spiel der Ukraine in Schottland (Weg A) wurde verschoben. Ein neuer Termin steht laut Fifa noch nicht fest, angedacht ist das Fenster vom 2. bis zum 14. Juni, wenn auch die Nations League gespielt wird. Gleiches gilt für den Playoff-Final Weg A.

Welche Fragen ergeben sich daraus?

Einige, vor allem aber: Kann das Halbfinal-Spiel zwischen Schottland und der Ukraine wie bislang angedacht im Juni stattfinden. Und was passiert, wenn dies nicht möglich ist? Schon jetzt aber stellt sich die Frage: Was bedeutet dies für die Auslosung? Die Vorrundengruppen der WM-Endrunde werden am Freitag der kommenden Woche (1. April) ausgelost. Die drei noch nicht feststehenden Teilnehmer landen automatisch im letzten Topf. Nicht feststehen werden bei der Auslosung neben einem Europa-Teilnehmer die Sieger der interkontinentalen Playoffs, die am 13./14. Juni stattfinden sollen. Dabei trifft eine Mannschaft aus Asien (Sieger des Spiels der beiden Gruppendritten) auf die fünftplatzierte der Südamerika-Gruppe – sowie die viertplatzierte Mannschaft der Nord-/Mittelamerika/Karibik-Gruppe auf den Sieger der Ozeanien-Qualifikation.