Mit Ousmane Dembélé und Désiré Doué verletzen sich zwei PSG-Stützen beim Auftakt Frankreichs in die WM-Quali.

Legende: Fehlen PSG in den nächsten Wochen Ousmane Dembélé und Désiré Doué. Keystone/AP Photo/Aurelien Morissard

Paris Saint-Germain muss sechs bis acht Wochen ohne Ousmane Dembélé auskommen. Der 28-jährige Offensivspieler zog sich am Freitag bei Frankreichs 2:0-Sieg gegen die Ukraine in der WM-Qualifikation eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu, bestätigte der französische Verband am Tag nach der Partie. Dembélé, der in der Halbzeit ausgewechselt wurde, wird dem Nationalteam damit auch am Dienstag im Heimspiel gegen Island fehlen.

Mit Désiré Doué hatte sich am Freitag ein zweiter PSG-Spieler verletzt. Beim 20-Jährigen wird aufgrund einer Wadenverletzung mit einer Pause von vier Wochen gerechnet. Wegen der Ausfälle nominierte Nationalcoach Didier Deschamps am Samstag Kingsley Coman nach.

Trainer Enrique stürzt mit dem Rad

Die beiden sind nicht die einzigen PSG-Angestellten, die in der nächsten Zeit lädiert sind: Trainer Luis Enrique muss nach einem Sturz mit dem Fahrrad operiert werden. Der Spanier habe sich bei dem Sturz einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, hatte der französische Fussball-Meister am Freitagabend bekanntgegeben.