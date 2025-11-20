In Zürich sind die Playoff-Begegnungen für die letzten WM-Tickets ausgelost worden.

Diese Gegner muss Italien für ein WM-Ticket bezwingen

Legende: Muss sich über die Playoffs ein WM-Ticket holen Italien. IMAGO / Mark Jacobs

Möchte Italien zum ersten Mal seit 2014 wieder an einer WM spielen, muss die «Squadra Azzurra» zuerst Nordirland aus dem Weg räumen – und dann noch den Sieger der Partie Wales – Bosnien bezwingen. Keine einfache Aufgabe. Und hört man das Wort «WM-Playoffs», werden bei den Italienern sowieso Erinnerungen wach. 2018 scheiterte man an Schweden, 2022 an Nordmazedonien.

Vier WM-Tickets werden noch nach Europa vergeben. In den vier «Miniturnieren» kriegen folgende Teams noch die Chance auf die Teilnahme der Endrunde:

Wales/Bosnien-Herzegowina vs. Italien/Nordirland

Ukraine/Schweden vs. Polen/Albanien

Slowakei/Kosovo vs. Türkei/Rumänien

Tschechien/Irland vs. Dänemark/Nordmazedonien

Die Halbfinals finden am 26. März 2026 statt, fünf Tage später werden die WM-Tickets definitiv vergeben.

Interkontinentale Playoffs

Neben den europäischen Playoffs werden auch interkontinentale Playoffs gespielt. 6 Teams kämpfen in zwei Dreiergruppen um zwei WM-Tickets. Die Auslosung in Zürich ergab folgende Begegnungen: