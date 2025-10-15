Der WM-Halbfinalist von 2022 zeigt sich in grosser Form. In der WM-Quali feierten die Marokkaner den 16. Sieg in Serie.

Legende: Siegtorschütze Youssef En-Nesyri. key/EPA/Jalal Morchid

Youssef En-Nesyri schoss Marokko am Dienstag im WM-Qualifikationsspiel gegen die Republik Kongo in die Geschichtsbücher: Der Stürmer von Fenerbahce machte mit seinem Tor in der 63. Minute den zwar knappen, aber hoch verdienten 1:0-Sieg der «Atlas-Löwen» in Rabat perfekt.

Es war der 16. Vollerfolg Marokkos in Serie. Damit löschte das Team von Coach Walid Regragui den bisher von Spanien gehaltenen Siegrekord aus den Jahren 2008/09 aus. Letztmals nicht als Gewinner vom Platz gingen die Marokkaner im März 2024 in einem Test gegen Mauretanien (0:0).

«Die Reise geht weiter»

«Wir haben Geschichte geschrieben. Und die Reise geht weiter», freute sich das Team. Für die WM 2026 ist Marokko schon seit September qualifiziert.

Nicht in die Statistik ein fliessen Spiele eines marokkanischen B-Teams, das im August die sogenannte «Afrikanische Nationenmeisterschaft» gewann, in der Gruppenphase aber gegen Kenia verlor. An dem Turnier durften nur Spieler teilnehmen, die in den heimischen Ligen spielen.