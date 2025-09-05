Der Halbfinalist von 2022 wird auch die WM in den USA, Kanada und Mexiko bestreiten.

Legende: Reist mit Marokko an die WM Brahim Diaz. Keystone/EPA/Jalal Morchidi

Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Captain Achraf Hakimi bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E.

Den Grundstein legte Eindhovens Ismael Saibari mit einem Doppelpack. Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane und Azzedine Ounahi sorgten im neu eingeweihten Nationalstadion vor knapp 70'000 Fans für die weiteren Tore.

Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend den Halbfinal erreicht. Bei der übernächsten WM im Jahr 2030 sind die Nordafrikaner einer der Gastgeber.