Für die Endrunde 2026 sind noch 20 WM-Tickets verfügbar. 15 davon werden in Europa vergeben.

Legende: Beste Quali-Chancen Kylian Mbappé und Frankreich genügt am Donnerstag bereits ein Heim-Remis gegen die Ukraine, um das WM-Ticket zu lösen. Keystone/ANNA SZILAGYI

Noch steht England ganz alleine da. Die «Three Lions» haben sich bisher als einziges Team im europäischen Teilverband Uefa das Ticket für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gesichert.

In den kommenden Tagen erhält England Gesellschaft. Bis zum 18. November werden elf weitere WM-Tickets vergeben. Die restlichen vier der total 16 Endrunden-Teilnehmer aus Europa werden erst im März 2026 erkoren.

Neun Teams in Startlöchern

Am nächsten Spieltag, der vom 13. bis 15.11. über die Bühne geht, können neun weitere europäische Equipen die WM-Quali klarmachen:

Donnerstag: Frankreich (Gruppe D), Portugal (F), und Norwegen (I)

Frankreich (Gruppe D), Portugal (F), und Norwegen (I) Freitag: Niederlande (G) und Kroatien (L)

Niederlande (G) und Kroatien (L) Samstag: Schweiz (B), Spanien (E), Österreich (H) und Belgien (J)

Einzig in der Gruppe A mit Deutschland, der Slowakei und Nordirland sowie in der Gruppe C mit den punktgleichen Dänen und Schotten kann am 5. Spieltag maximal eine Vorentscheidung fallen.

Ebenfalls zwischen dem 13. und 18. November werden im CONCACAF-Verband neben den bereits feststehenden WM-Co-Gastgebern drei Teilnehmer erkoren.

WM-Quali in Europa