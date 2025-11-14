Italien droht der WM-Debakel-Hattrick. Und statt zu schlichten, zofft sich Trainer Gattuso mit den Fans.

4161 Tage ist es her, seit Italien zuletzt ein Spiel an einer WM-Endrunde gespielt hat. Und es könnten Tausende weitere dazukommen.

Die Italiener um Trainer Gennaro Gattuso laufen Gefahr, das Turnier zum 3. Mal in Serie zu verpassen. Da hilft auch der 2:0-Sieg gegen die Republik Moldau nicht. Weil Tabellenführer Norwegen gegen Estland 4:1 gewinnt, bräuchten die Italiener im Direktduell einen Sieg mit neun Toren Unterschied. Nicht nur vage gesagt ein Ding der Unmöglichkeit.

Gattuso bleibt optimistisch

Gattuso haderte allerdings nicht nur mit der Ausgangslage, sondern auch mit dem Verhalten der mitgereisten Fans, die das Team in Moldau ausbuhten. «Eine Schande. Das akzeptiere ich nicht». Angst, dass Italien das Turnier verpasst, hat der 47-Jährige allerdings nicht: «Ich bin überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen werden, denn diese Jungs sind stark», so Gattuso.

Ob die Fans genauso optimistisch sind? Bleibt das Wunder aus, muss Italien wieder in die Playoffs. Und da werden Erinnerungen wach: 2018 scheiterte man an Schweden, 2022 an Nordmazedonien.