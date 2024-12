Der Weg an die WM 2026 in Mexiko, Kanada und in den USA führt über Schweden, Slowenien und Kosovo. Die Auslosung im Fifa-Hauptsitz in Zürich bescherte der Nati eine Vierergruppe, was dazu führt, dass die Kampagne erst im September 2025 beginnen wird.

Passend zum Thema Auslosung WM-Qualifikation Schweizer Nati trifft auf Schweden, Slowenien und den Kosovo

Auf die Nati wartet gemäss SRF-Experte Beni Huggel ein «schwieriger Weg». Mit Blick auf die Teilnahme an grösseren Turnieren in den vergangenen zehn Jahren sei die Schweiz Favorit. «Aufgrund der Resultate in der Nations League, die uns unmittelbar in Erinnerung sind, aber nicht.»

Das sagt Huggel konkret über die Gegner: