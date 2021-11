Am Montag und Dienstag stehen in der WM-Quali die letzten Gruppenspiele an. Wer erspart sich die Playoffs?

In den Gruppen C, G und I

Am Sonntag sicherten sich mit Kroatien, Serbien und Spanien drei weitere Teams das Ticket für die WM 2022 in Katar. Damit sind in Europa nun sieben der zehn direkten WM-Plätze vergeben. Am Montag und Dienstag werden sich drei weitere Nationen vorzeitig für die Endrunde qualifizieren – involviert ist indes ein Septett.

Das Fernduell in der Gruppe C mit der Schweiz

Eines dieser sieben Teams ist die Schweiz. Über das Fernduell am Montagabend mit Italien ist alles gesagt: Falls beide Mannschaften gewinnen, braucht die Nati gegen Bulgarien einen um zwei Treffer höheren Sieg als die «Azzurri» in Nordirland, um sich den Umweg über die Playoffs zu sparen.

In der Gruppe G können es noch drei Equipen schaffen

Durch zwei späte Gegentore in Montenegro (2:2) verpassten die Niederlande am Samstag die direkte Quali um Haaresbreite. Nun steht der «Elftal» ein unangenehmes Heimspiel bevor: Zwar genügt den Niederländern ein Punkt für das WM-Ticket. Doch Gegner Norwegen würde mit einem Sieg in Rotterdam die «Oranje» überholen – was aber nicht gleichbedeutend mit der Fahrkarte für Katar wäre. Denn mit der Türkei mischt noch ein dritter Player mit. Sollte Norwegen die Niederlande schlagen, könnten sich die Türken mit einem Sieg in Montenegro noch auf Platz 1 hieven.

00:43 Video Montenegro vermiest den Niederlanden die vorzeitige WM-Quali Aus Sport-Clip vom 13.11.2021. abspielen

Alles klar in der Gruppe I

Rein mathematisch hat Polen in der Gruppe I noch Chancen auf Platz 1. Aber eben nur mathematisch. Denn eigentlich gibt es kein halbwegs realistisches Szenario, dass die Mannschaft um Robert Lewandowski Tabellenführer England selbst bei einem Kantersieg gegen Ungarn noch überholen kann. Denn: Den «Three Lions» genügt am Montag bereits ein Punkt zur sicheren Quali und sie treten bei Fussballzwerg San Marino an. Der Kleinstaat hat alle Spiele verloren und nur ein Tor erzielt. Damit erübrigen sich eigentlich alle Rechnereien.