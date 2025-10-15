Die bisherigen Überraschungsteams Curaçao und Suriname sind auf dem Weg zu ihrer ersten Teilnahme an einer Fussball-WM gebremst worden.

Legende: Kurz vor dem WM-Traum gebremst Dick Advocaat (r.) und seine Spieler. IMAGO Images/Imagn Images

Die Karibikinsel Curaçao, die vom früheren niederländischen Bondscoach Dick Advocaat trainiert wird, musste sich in der Qualifikation Nord- und Mittelamerikas mit einem 1:1 gegen Trinidad und Tobago begnügen. Beim Heimteam stand FCZ-Spieler Livano Comenencia in der Startformation. Suriname kam in Panama ebenfalls nur zu einem 1:1.

Jamaika und Panama profitieren

In der Quali-Gruppe B überholte Jamaika den bisherigen Spitzenreiter Curaçao dank eines 4:0-Sieges gegen Bermuda – und liegt nun mit einem Punkt Vorsprung in Führung. In der Gruppe A steht Suriname zwar auf Platz eins, ist jedoch punktgleich mit Panama.

Nur die Tabellenersten qualifizieren sich direkt für die WM 2026, die beiden besten Zweiten der 3 Gruppen müssen in die Play-offs. Die beiden finalen Spiele stehen im November an.