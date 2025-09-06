Ein grosses Loch vor einem der Strafräume hat zu einer kuriosen Unterbrechung der Partie Österreich – Zypern (1:0) geführt.

Legende: Ein Goalie auf Abwegen Alexander Schlager hat auch als «Gärtner» Talent. IMAGO/GEPA pictures

Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff war die Sicherheit der Spieler plötzlich nicht mehr gewährleistet. Österreichs Keeper Alexander Schlager verrichtete unter dem Jubel der Fans in Linz mit grosser Freude die dringend notwendige «Gartenarbeit».

Doch das reichte nicht aus. Helfer schleppten also im ausverkauften Stadion hektisch Eimer mit hinter dem Tor ausgebuddelter Erde herbei, um das fausttiefe Loch aufzufüllen. Schlager half bei der Verdichtung, indem er darauf herumhüpfte. Obendrauf ein Stück Rasen – fertig!

Österreich unbesiegt

Der befürchtete Abbruch blieb aus, nach rund 5-minütiger Unterbrechung konnte Schiedsrichter Jakob Kehlet fortsetzen – aber nur für wenige Sekunden, dann ruhte der Ball erneut wegen einer Behandlung des zyprischen Torhüters Fabiano Freitas.

Österreich tat sich äusserst schwer, feierte aber dank eines Elfmeters von Marcel Sabitzer (54.) den 3. Sieg im 3. Spiel. Am Dienstag geht es in Bosnien-Herzegowina um die Tabellenführung in der Gruppe H. Schlager ist dann wieder in seinem normalen Job gefordert.