Legende: Mässig begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft England-Trainer Thomas Tuchel. IMAGO / Propaganda Photo

England feiert im 4. Spiel der WM-Qualifikation den 4. Sieg.

Portugal lanciert seine Kampagne mit einem deutlichen 5:0-Erfolg in Armenien.

Gruppe K: England schlägt Andorra

England ist weiter auf WM-Kurs. Das Team von Trainer Thomas Tuchel fuhr im 4. Spiel den 4. Sieg ein und steht ohne Gegentor an der Tabellenspitze. Gegen Andorra erfüllten die «Three Lions» die Pflicht, ohne zu glänzen. Ein Eigentor von Christian Garcia (25.) und Declan Rice (67.) sorgten für das 2:0-Schlussresultat. Damit gelangen den Engländern immerhin doppelt so viele Tore als im ersten Aufeinandertreffen.

Gruppe F: Portugal mit Traumstart

Portugal hat die Mission WM 2026 mit einer Gala lanciert. In Armenien siegte der Europameister von 2016 zum Auftakt gleich mit 5:0. Sämtliche Torschützen der Portugiesen sind derzeit in Saudi-Arabien engagiert. Al-Nassrs Joao Felix (10./61.) traf wie Teamkollege Cristiano Ronaldo doppelt (21./46.). Dazwischen reihte sich auch Joao Cancelo (Al-Hilal) in die Torschützenliste ein.

