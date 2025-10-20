Legende: Bringt er die Wende zum Guten in Schweden? Graham Potter. imago images/News Images

Potter neuer Schweden-Trainer

Der Engländer Graham Potter soll die schwächelnde schwedische Nationalmannschaft doch noch zur WM 2026 führen. Der 50-Jährige wurde vom schwedischen Verband am Montag als Nachfolger des in der vergangenen Woche entlassenen Nationaltrainers Jon Dahl Tomasson bestätigt. Sein Vertrag läuft zunächst nur bis zu den möglichen Play-off-Spielen im März und würde sich im Falle des Erreichens der Endrunde bis zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada verlängern. Nach der jüngsten 0:1-Niederlage in der Qualifikation gegen Kosovo ist Schweden in der Gruppe B mit einem Punkt aus vier Spielen Letzter.

