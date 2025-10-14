San Marino kassierte gegen Österreich ein «Stängeli». Ein weiteres Debakel könnte dem Fussballzwerg helfen.

Legende: Darf's ein bisschen mehr sein? Was vor San Marinos abschliessendem Duell mit Rumänien wichtig ist: Dem Fussballzwerg hilft es, wenn die Rumänen vor Bosnien-Herzegowina landet. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis über den Gruppenrang. Imago/Sportimage

Viele Wege führen an die WM. Das macht die Qualifikation kompliziert, teilweise gar bizarr. So könnte San Marino, das 0:10 in Österreich verlor, am 18. November mit einer deutlichen Pleite in Rumänien seine eigenen Chancen auf ein WM-Ticket erhöhen.

Wie das funktioniert bei San Marinos Bilanz (0 Punkte, Torverhältnis 1:32)? Neben den 12 Direkt-Tickets für die Gruppensieger werden im Frühjahr 2026 weitere 4 Uefa-Plätze über Playoffs ausgespielt: mit 16 Teilnehmern – 12 Gruppen-2. der WM-Quali und 4 Nations-League-Gruppensiegern.

Landen Rumänen vor Bosniern, steigt San Marinos Chance

Da kommt San Marino ins Spiel. Dieses hat letzte Nations-League-Saison seine Gruppe gewonnen. Voraussetzung ist, dass genug höher platzierte Gruppensieger direkt für die WM qualifiziert sind oder als 2. bereits ein Playoff-Ticket haben.

In der Quali-Gruppe mit Österreich, Rumänien, Bosnien-Herzegowina und Zypern kann es deshalb entscheidend werden, wer in welcher Rangfolge vor San Marino landet. Denn: Rumänien war Nations-League-Gruppensieger, Bosnien nicht.

