Viele Wege führen an die WM. Das macht die Qualifikation kompliziert, teilweise gar bizarr. So könnte San Marino, das 0:10 in Österreich verlor, am 18. November mit einer deutlichen Pleite in Rumänien seine eigenen Chancen auf ein WM-Ticket erhöhen.
Wie das funktioniert bei San Marinos Bilanz (0 Punkte, Torverhältnis 1:32)? Neben den 12 Direkt-Tickets für die Gruppensieger werden im Frühjahr 2026 weitere 4 Uefa-Plätze über Playoffs ausgespielt: mit 16 Teilnehmern – 12 Gruppen-2. der WM-Quali und 4 Nations-League-Gruppensiegern.
Landen Rumänen vor Bosniern, steigt San Marinos Chance
Da kommt San Marino ins Spiel. Dieses hat letzte Nations-League-Saison seine Gruppe gewonnen. Voraussetzung ist, dass genug höher platzierte Gruppensieger direkt für die WM qualifiziert sind oder als 2. bereits ein Playoff-Ticket haben.
In der Quali-Gruppe mit Österreich, Rumänien, Bosnien-Herzegowina und Zypern kann es deshalb entscheidend werden, wer in welcher Rangfolge vor San Marino landet. Denn: Rumänien war Nations-League-Gruppensieger, Bosnien nicht.