Legende: Schoss die «Cafeteros» in Führung James Rodriguez, der WM-Torschützenkönig von 2014. Keystone/AP Photo/Fernando Vergara

Während die Schweiz erst am Freitag in die WM-Qualifikation startet, stehen in Südamerika bereits alle 6 Mannschaften fest, die sich direkt für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren. Nach Argentinien, Brasilien und Ecuador jubelten in der Nacht auf Freitag Kolumbien, Uruguay und Paraguay.

Während Kolumbien (gegen Bolivien) und Uruguay (gegen Peru) jeweils einen 3:0-Heimsieg feierten, reichte Paraguay zuhause gegen Ecuador eine Nullnummer. Hinter den 6 qualifizierten Teams kämpfen Venezuela und Bolivien am letzten Spieltag in der Nacht auf Mittwoch im Fernduell noch um einen Platz am interkontinentalen Playoff.

Diese Teams stehen bereits an der WM Box aufklappen Box zuklappen Argentinien, Australien, Brasilien, Ecuador, Iran, Japan, Jordanien, Kanada (Gastgeber), Kolumbien, Mexiko (Gastgeber), Neuseeland, Paraguay, Südkorea, Uruguay, USA (Gastgeber), Usbekistan.

Messi trifft bei möglichem Abschied doppelt

In seinem wohl letzten Heimspiel mit Argentinien hat Lionel Messi die «Albiceleste» einmal mehr zum Sieg geführt. Der 38-Jährige erzielte beim 3:0-Heimsieg gegen Venezuela in Buenos Aires den ersten und den letzten Treffer. Auch Brasilien kam gegen Chile zu einem 3:0-Erfolg vor eigenem Anhang.

