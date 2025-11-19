Der karibische Zwergstaat Curaçao hat sich sensationell für die WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert und damit einen Rekord aufgestellt: Noch nie hat ein Land mit weniger Einwohnern (gut 150'000) das Ticket zur Weltmeisterschaft gelöst. Das ist nicht einmal halb so viele wie Island, das sich 2018 als bislang kleinster Fifa-Staat für eine WM qualifizieren konnte.

Ein 0:0 in Jamaika reichte der kleinen Inselnation vor der Küste von Venezuela, um ungeschlagen Rang 1 in Gruppe B der Concacaf-Qualifikation zu verteidigen. FCZ-Akteur Livano Comenencia trug seinen Anteil zum karibischen Wunder bei: Der 21-Jährige spielte im Mittelfeld durch.

Legende: Grenzenloser Jubel Die Spieler von Curaçao nach der erstmaligen Qualifikation für eine WM. Reuters/Gilbert Bellamy

Trainer Advocaat nach Hause gereist

Dabei konnte Trainer Dick Advocaat nicht einmal dabei sein, weil er aus familiären Gründen in seine Heimat gereist war. «Es ist eine sehr schwierige Entscheidung, die Jungs hier zurücklassen zu müssen. Ich habe diese Entscheidung schweren Herzens getroffen, aber die Familie ist wichtiger als Fussball», hatte er vor dem Spiel in einem Statement verlauten lassen.

Laut niederländischen Medien stand er während des Spiels mit Team-Manager Wouter Jansen in Kontakt und gab seine Anweisungen per Telefon durch. Der 78-jährige Niederländer ist der älteste Coach, der sich für eine WM qualifiziert hat.

Auch Panama und Haiti an der WM

Neben Curaçao lösten auch zwei weitere Concacaf-Teams das Ticket zur Weltmeisterschaft. Panama sicherte sich die zweite WM-Teilnahme nach 2018 durch ein 3:0 gegen El Salvador. Haiti gewann die Gruppe C durch ein 2:0 gegen Nicaragua und setzte sich gegen die favorisierten Teams aus Honduras und Costa Rica durch. Die bislang einzige WM-Teilnahme in der Geschichte Haitis war die WM 1974 in Deutschland.